"Я думаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они допустили ошибку. Но я думаю, что это ужасная вещь. Я думаю - вся война в целом ужасная вещь", - сказал Трамп журналистам в президентском самолете вечером в воскресенье (утром в понедельник по латвийскому времени), возвращаясь в Вашингтон после проведенных на своей недвижимости во Флориде выходных.

На просьбу пояснить, что он подразумевал под "ошибкой", Трамп сказал, что "они допустили ошибку (...), вы спросите у них", не уточнив, что он подразумевал, хотя, судя по всему, он сослался на известные ему утверждения России, что ракетный удар по Сумам был ошибкой.

Совет национальной безопасности США назвал российский удар по Сумам "ясным и суровым напоминанием о том, почему усилия президента Дональда Трампа по прекращению этой ужасной войны предпринимаются в решающий момент".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования "жертвам ужасного российского ракетного удара по Сумам".

Атака на Сумы произошла через два дня после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прекращение войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье в интервью, показанном американским каналом CBS, призвал Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять нанесенные российским вторжением разрушения.

"Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, солдат, больницы, церкви, детей, уничтоженных или погибших", - сказал Зеленский.