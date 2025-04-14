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Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя раскрывать ChatGPT

Перевод: rus.tvnet.lv
Человек за компьютером
Человек за компьютером Фото: chatgpt ai

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT, а также его аналоги, такие как Google Gemini и другие, стали ежедневными помощниками для миллионов интернет-пользователей - ежедневно к инструментам чата отправляются миллиарды запросов.

Однако эту историю цифрового успеха омрачают проблемы конфиденциальности. ChatGPT уже фактически запрещен в Италии. И на это есть причина - все, что вы печатаете в чате, может быть использовано для обучения языковой модели, и эта информация может быть непреднамеренно раскрыта другим пользователям.

Создатели ChatGPT - OpenAI - честно предупредили: вся предоставленная вами информация будет использована для обучения языковой модели. Поэтому разумно тщательно продумать, какую именно информацию вы предоставляете модели чата. Именно поэтому Forbes назвал пять вещей, которые никогда не следует раскрывать ChatGPT.

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