Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя раскрывать ChatGPT

Однако эту историю цифрового успеха омрачают проблемы конфиденциальности. ChatGPT уже фактически запрещен в Италии. И на это есть причина - все, что вы печатаете в чате, может быть использовано для обучения языковой модели, и эта информация может быть непреднамеренно раскрыта другим пользователям.