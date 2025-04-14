Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя раскрывать ChatGPT

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT, а также его аналоги, такие как Google Gemini и другие, стали ежедневными помощниками для миллионов интернет-пользователей - ежедневно к инструментам чата отправляются миллиарды запросов.
Однако эту историю цифрового успеха омрачают проблемы конфиденциальности. ChatGPT уже фактически запрещен в Италии. И на это есть причина - все, что вы печатаете в чате, может быть использовано для обучения языковой модели, и эта информация может быть непреднамеренно раскрыта другим пользователям.