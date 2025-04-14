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В школе в Лимбажском крае произошла утечка дизельного топлива

Пустой школьный класс
Пустой школьный класс Фото: hxdbzxy/Shutterstock

В Лимбажском крае утром в понедельник в Палеской начальной школе произошла утечка дизельного топлива, выяснило агентство LETA.

Вызов в общественное здание в Палеской волости Лимбажского края пожарные получили в 4:16, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

На месте происшествия использовался абсорбент, оно было ограничено. Привлечена Государственная служба среды.

В 8 часов утра спасатели работу на месте происшествия завершили.

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