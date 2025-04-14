В школе в Лимбажском крае произошла утечка дизельного топлива

В Лимбажском крае утром в понедельник в Палеской начальной школе произошла утечка дизельного топлива, выяснило агентство LETA.
Вызов в общественное здание в Палеской волости Лимбажского края пожарные получили в 4:16, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
На месте происшествия использовался абсорбент, оно было ограничено. Привлечена Государственная служба среды.
В 8 часов утра спасатели работу на месте происшествия завершили.
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