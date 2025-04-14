В школе в Лимбажском крае произошла утечка дизельного топлива

Вызов в общественное здание в Палеской волости Лимбажского края пожарные получили в 4:16, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

На месте происшествия использовался абсорбент, оно было ограничено. Привлечена Государственная служба среды.

В 8 часов утра спасатели работу на месте происшествия завершили.