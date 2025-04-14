Браже: атака на Сумы подтверждает, что цели агрессора не изменились

Как сообщили агентству LETA в МИД, на встрече обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины. Главы МИД стран ЕС также обсудили, какие сектора российской экономики будут включены в 17-й пакет санкций, борьбу с нетрадиционными угрозами России и обеспечение ответственности России.

Браже подчеркнула, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть непоколебимой. По ее мнению, важны не только политическая воля и финансирование, но и собственный промышленный потенциал Европы для оказания необходимой военной поддержки. По словам министра иностранных дел Латвии, не менее важно согласовать оборонные промышленные программы ЕС с целями и возможностями, изложенными в оборонных планах НАТО.

К Совету иностранных дел присоединился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который подчеркнул, что Украина ценит любую военную поддержку, оказываемую странами-членами ЕС. Министр иностранных дел Украины надеется, что инициатива представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о поставках Украине боеприпасов будет реализована в кратчайшие сроки.

Министры согласились с тем, что необходимо усилить экономическое давление на Россию, чтобы предотвратить возрождение российского потенциала. По словам Браже, санкции работают: военная экономика России "рушится и разваливается". Она отметила, что ослабление или отмена санкций против России и Беларуси недопустимы.

В результате удара двух российских ракет в воскресенье по центру Сум было убито, по последним данным, 35 человек, среди них двое детей, и ранено 129 человек, среди них 15 детей.