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Видео Курск подвергся массированной атаке дронов. В городе вспыхнули пожары

Курск после атаки дронов
Курск после атаки дронов Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В результате массированной атаки дронов в Курске вспыхнули пожары в нескольких жилых домах, сообщает Русская служба BBC.

"Ночью Курская область подверглась масштабной атаке противника", - говорится в официальном заявлении администрации региона.

Согласно данным местного оперативного штаба, в результате атаки погиб один человек, девять - получили ранения.

"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - говорится в сообщении.

По информации властей, в одном из многоквартирных домов повреждены восьмой и девятый этажи, там возник пожар. Кроме того, еще два жилых дома также оказались охвачены огнем.

"Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", - сообщили российские власти.

Хотя масштабы атаки еще окончательно не установлены, российские Telegram-каналы сообщают о более чем 20 взрывах, прогремевших в городе.

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