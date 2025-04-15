Видео Курск подвергся массированной атаке дронов. В городе вспыхнули пожары

"Ночью Курская область подверглась масштабной атаке противника", - говорится в официальном заявлении администрации региона.

Согласно данным местного оперативного штаба, в результате атаки погиб один человек, девять - получили ранения.

"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - говорится в сообщении.

По информации властей, в одном из многоквартирных домов повреждены восьмой и девятый этажи, там возник пожар. Кроме того, еще два жилых дома также оказались охвачены огнем.

"Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", - сообщили российские власти.

Хотя масштабы атаки еще окончательно не установлены, российские Telegram-каналы сообщают о более чем 20 взрывах, прогремевших в городе.

Burn Kursk down!

Burn it all down! 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/lz1BznJaCE — ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) April 15, 2025