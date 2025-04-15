Элксниньш: Даугавпилс не заинтересован в новом центре для задержанных иностранцев

Оснований продолжать переговоры о создании нового центра размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе нет, заявил во вторник, 15 апреля, журналистам мэр города Андрей Элксниньш.
Он подчеркнул, что самоуправление было поставлено перед фактом о планах Госагентства обеспечения по созданию центра и никакого обсуждения не было. Самоуправление свое отношение к проекту выразило.
"Сейчас мы по многим вопросам в самоуправлении проводим публичное обсуждение. Буквально вчера я встречался с жителями районов. Никакой поддержки этой идеи нет", - сказал Элксниньш.
Он подчеркнул, что у самоуправления нет причин менять свою позицию. Мэр призвал Министерство внутренних дел (МВД) оценить возможности существующего центра и, возможно, расширить его. Как указал Элксниньш, центр даже не заполнен - в настоящее время занято 20 мест, хотя он рассчитан более чем на 80 человек.
Как сообщалось, Даугавпилсское самоуправление не выдаст разрешение на строительство центра содержания задержанных иностранцев в микрорайоне Средняя Погулянка на месте бывшего Межциемского профессионального училища на улице Цесу, 20.
В начале марта самоуправление получило заявление от Госагентства обеспечения с просьбой передать недвижимое имущество на улице Цесу, 20, в Даугавпилсе в безвозмездное владение для создания центра размещения задержанных иностранцев. Просьба была рассмотрена 11 марта на заседании городской градостроительной комиссии.
Согласно территориальной планировке Даугавпилса, часть территории по улице Цесу, 20, находится в зоне ограничений на строительство вокруг объекта с повышенным риском промышленных аварий, и здесь запрещена плотная застройка жилыми домами, детскими, образовательными и социальными учреждениями. Также на этой территории не допускается строительство открытых площадок и объектов для спорта, туризма, отдыха и досуга, новых автостоянок, новых промышленных и иных коммерческих объектов с большим количеством работников или посетителей.
Самоуправление отмечает также, что к участку примыкает район малоэтажной застройки, жители которого не поддержат идею центра для задержанных иностранцев.
На улице Пумпура, 105Б, уже работает центр размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс", и его можно расширить, считает самоуправление.
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