Лукашенко предлагает принять 150 тысяч рабочих из Пакистана

Шариф находился с официальным визитом в Минске 10 и 11 апреля. Во время визита были заключены несколько соглашений - от военного сотрудничества до торговли. В частности, Лукашенко выдвинул идею, что Беларусь могла бы принять до 150 тысяч пакистанцев, чтобы снизить растущий дефицит рабочей силы в стране.

"В Пакистане много людей, которые хотят и готовы работать в Беларуси", - заявил Лукашенко на совместной пресс-конференции с Шарифом, отметив, что Беларусь создаст необходимые условия для их трудоустройства. Согласно обнародованным белорусским данным, в стране насчитывается свыше 198 тысяч вакансий.

Предложение Лукашенко вызывает беспокойство у соседних стран, и не без оснований. С 2021 года тысячи нелегальных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, пытаются пробраться из Беларуси в Евросоюз (ЕС), незаконно crossing польскую границу. Схожее давление, хотя и не такого размаха, испытывают также Литва, Латвия и Финляндия. Потоки нелегальных мигрантов организуются Беларусью и Россией в качестве метода гибридной войны.

Во время визита Шарифа Беларусь и Пакистан подписали договор о военном сотрудничестве и определили принципы взаимодействия в оборонной и промышленной сфере до 2027 года, а также другие договоры и экономические меморандумы.

Однако сведения об объемах торговли между двумя странами оглашены не были. Белорусский МИД в последний раз сообщал о ежегодном двустороннем товарообороте с Пакистаном в 2020 году, указывая на колебания в диапазоне 50–65 млн долларов США, что далеко от обещанного в 2015 году увеличения товарооборота между обеими странами до одного миллиарда долларов.