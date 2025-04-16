На белорусского блогера напали возле посольства РФ в Вильнюсе

"Для них [работников посольства] это был стресс, конечно же, они не ожидали, что им испортят выходной, видно было по их озадаченным лицам, что им плохо. Но они молчали. А тот человек, который украл мой велосипед, уже начал оправдываться перед полицейскими, мол, хотел таким образом меня "отогнать". Хотя я прямо спрашивал: что я нарушил? На это они ничего не ответили. И мои вопросы по поводу трагедии в Украине тоже не стали комментировать", - рассказал Паук.