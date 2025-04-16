На белорусского блогера напали возле посольства РФ в Вильнюсе

13 апреля белорусский блогер Андрей Паук подошел к посольству России в Вильнюсе, чтобы выразить недовольство обстрелом украинского города Сумы. Неизвестный мужчина, возможно, сотрудник посольства, украл у блогера велосипед и вступил с ним в перепалку, сообщает русская служба литовского радио LRT.
Блогер вел стрим возле российского посольства в Вильнюсе. По словам Паука, это произошло незапланированно.
"Я совершенно случайно туда попал, не собирался идти. До того как я приехал к посольству, все мы, все нормальные люди были удручены [ударом по Сумах]. Смотрю - у них веселье: дети играют "под мирным небом", работники посольства в беседке гогочут. Мне обидно стало. Подумал, может, поговорить с ними", - в интервью LRT.lt рассказал Андрей Паук.
Он оставил свой велосипед недалеко от посольства и подошел ближе к зданию, пытаясь поговорить с кем-нибудь из россиян.
"Позвонил в дверь, никто не вышел. Потом просто зашел на холм, где мог их видеть, начал звать. Но перед этим, зная, что мало ли чего можно ожидать, начал снимать, стрим вести. Потому что я научен горьким опытом общения с должностными лицами в Беларуси", - объясняет блогер.
Тем временем незнакомый мужчина украл велосипед Паука. Позже он же вернулся к Пауку, начал агрессивно толкать его и требовать убрать телефон.
Подошли другие люди, вероятно, сотрудники посольства. Они начали снимать блогера на телефон, заявляя, что на территории посольства снимать запрещено. На место приехала литовская полиция и начала разбирательство.
"Для них [работников посольства] это был стресс, конечно же, они не ожидали, что им испортят выходной, видно было по их озадаченным лицам, что им плохо. Но они молчали. А тот человек, который украл мой велосипед, уже начал оправдываться перед полицейскими, мол, хотел таким образом меня "отогнать". Хотя я прямо спрашивал: что я нарушил? На это они ничего не ответили. И мои вопросы по поводу трагедии в Украине тоже не стали комментировать", - рассказал Паук.
По словам блогера, закончилось тем, что он написал заявление о краже велосипеда и агрессивных действиях сотрудника посольства. Велосипед Пауку все-таки вернули.
"Эти люди - ждуны. Возможно, при каких-то армейских должностях, званиях. Они реально представляют опасность для нормального общества. И вот этот человек, который на меня напал, работник посольства Российской Федерации, своим примером показал, что они неадекватные", - заявил блогер.
В литовской полиции было возбуждено административное дело о нарушении общественного порядка. Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается.
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