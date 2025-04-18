АСЕАН надо расширяться для борьбы с пошлинами Трампа

К счастью, когда финансовые рынки закачались, Трамп объявил о паузе на 90 дней для большинства "взаимных" пошлин - всего через несколько часов после их вступления в силу. Азиатские страны, получившие столь полезную отсрочку, должны использовать это время для выработки единого ответа и смелых инициатив, которые дадут им больше рычагов влияния на США.

В Шри-Ланке всего пару лет назад завершился политический и экономический кризис, вынудивший президента бежать и поставивший экономику на грань краха. Пошлины Дональда Трампа для нее могут составить шокирующие 44%.

Пошлины настолько суровы, что можно задаться вопросом, а не компенсирует ли Трамп уклонение от военной службы во время Вьетнамской войны, развязав экономическую войну против стран Индокитая.