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АСЕАН надо расширяться для борьбы с пошлинами Трампа

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа.
Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа. Фото: LEAH MILLIS

Президент США Дональд Трамп долго грозил тарифным блицкригом, но когда он его наконец-то развязал, масштабы события превзошли худшие ожидания большинства стран. Не стало сюрпризом то, что главный удар был направлен на Китай, но высокие пошлины, введенные против большинства азиатских стран, вызывали глубокий шок.

К счастью, когда финансовые рынки закачались, Трамп объявил о паузе на 90 дней для большинства "взаимных" пошлин - всего через несколько часов после их вступления в силу. Азиатские страны, получившие столь полезную отсрочку, должны использовать это время для выработки единого ответа и смелых инициатив, которые дадут им больше рычагов влияния на США.

В Шри-Ланке всего пару лет назад завершился политический и экономический кризис, вынудивший президента бежать и поставивший экономику на грань краха. Пошлины Дональда Трампа для нее могут составить шокирующие 44%.

Пошлины настолько суровы, что можно задаться вопросом, а не компенсирует ли Трамп уклонение от военной службы во время Вьетнамской войны, развязав экономическую войну против стран Индокитая.

Вьетнам быстро поднял белый флаг и предложил отменить все пошлины на американский импорт, согласившись начать торговые переговоры, поэтому Трамп, должно быть, думает, что победил. Но попытка Вьетнама умиротворить Трампа принесет этой стране мало пользы, потому что новый глава США никогда не ведет добросовестные переговоры.

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