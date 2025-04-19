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Видео В Кегумсе мужчина потерял имущество во время крупного пожара

Пожар.
Пожар. Фото: Brian Gailey Photography/Shutterstock

Недавно в Кегумсе произошел опасный пожар, в результате чего мужчина лишился своего имущества, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Как выяснили журналисты передачи, хозяин сгоревшей хозяйственной постройки по имени Андрей вышел на улицу покурить и обнаружил, что в сарае начался пожар. Он не знает, что могло стать причиной возгорания.

По словам командира Огрского отделения Государственной пожарно-спасательной службы Юриса Антоновса, спасатели прибыли на место происшествия с одной автоцистерной, но вода быстро закончилась. Вскоре была организована непрерывная подача воды, которую обеспечили другие автоцистерны. Спасатели справились с пламенем менее чем за три часа

Два члена семьи Андрея эвакуировались из дома и не пострадали. Мужчина живет в этом доме вместе со своей семьей с 1983 года. Он регулярно ездит работать в Финляндию и в очередной раз вернулся с севера за три дня до этого несчастного случая.

Хозяйственная постройка и находившиеся в ней вещи не были застрахованы. Андрей, скорее всего, вернется в Финляндию, чтобы заработать деньги на ремонтные работы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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