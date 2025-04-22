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PVD поручила дистрибьютору бренда Kok отозвать из продажи холодный суп

Вывеска PVD
Вывеска PVD Фото: Zane Bitere/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) поручила дистрибьютору бренда Kok отозвать из продажи продукт литовского происхождения Kok Aukstā zupa vasarai, так как в продукте обнаружен кусок стекла, свидетельствует обнародованная службой информация.

Служба поручила прекратить распространение продукта из-за жалобы потребителя.

Из розничной продажи отозван продукт литовского происхождения Kok Aukstā zupa vasarai в 500-граммовой стеклянной банке с номером партии "12.03.2028. В2". Продукт рекомендован для использования до 12 марта 2028 года.

PVD - находящееся в ведении Министерства сельского хозяйства учреждение государственного управления, осуществляющее надзор и контроль за оборотом продовольствия и отраслью ветеринарной медицины.

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