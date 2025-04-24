Берлин отменяет рейсы по эвакуации афганцев

С 2021 года, когда в Афганистане вновь пришли к власти талибы, Берлин периодически организовывал авиарейсы для вывоза граждан Афганистана, находящихся под угрозой преследования, а также тех, кто ранее работал с немецкими учреждениями. Однако с момента победы консервативного альянса ХДС/ХСС (CDU/CSU) на выборах в Бундестаг в феврале, призывы прекратить эти рейсы звучат все громче - на фоне обещаний усилить борьбу с нелегальной миграцией.

С момента выборов в Германию прибыли четыре самолета с афганцами. Земля Саксония на прошлой неделе сообщила, что на 23 и 29 апреля были запланированы еще два рейса.

Однако в среду представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил: "В текущей ситуации в течение ближайших двух недель новых рейсов не планируется".

По словам Фишера, планирование таких перелетов всегда крайне сложно и зависит от множества факторов, включая то, завершили ли достаточно большое число людей из программы приема оформление виз.

Будущее коалиционное правительство консерваторов и социал-демократов, которое приступит к работе 6 мая, уже заявило о намерении прекратить эвакуационные рейсы из Афганистана.

"Мы больше не хотим, чтобы из Афганистана прибывали самолеты в Германию. Мы хотим, чтобы преступники и опасные лица возвращались обратно в Афганистан", - заявил депутат от ХДС Йенс Шпан.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Германии сообщило, что в Пакистане продолжают ожидать выезда около 2600 уязвимых лиц из Афганистана. Среди них - бывшие сотрудники немецких организаций и их родственники, правозащитники, юристы и журналисты.