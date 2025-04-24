Мужчина отсидит 15 лет за сексуальное насилие над четырехлетним ребенком

Как сообщили агентству LETA в Верховном суде, из материалов дела следует, что обвиняемый проживал в одной квартире с матерью малолетнего ребенка. В ночь, когда четырехлетний мальчик остался без присмотра матери, мужчина неестественным образом удовлетворил свое сексуальное желание с несовершеннолетним.

Впоследствии ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностировали тяжелые телесные повреждения.

В своем решении Верховный суд отметил, что доводы, изложенные в кассационных жалобах обвиняемого и его защитника, по сути выражают лишь недовольство выводами апелляционной инстанции, сделанными на основе оценки доказательств, собранных по делу. При этом жалобы были направлены на отмену решения апелляционного суда не по юридическим, а по фактическим основаниям.

Суд напомнил, что согласно Уголовно-процессуальному закону кассационная инстанция рассматривает только вопросы законности решений апелляционного суда, которые еще не вступили в силу. Целью рассмотрения в кассации является отмена или изменение решения именно по юридическим причинам.