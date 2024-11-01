Издатель в долг. Кто такая Анастасия Удалова - владелица Neatkarīgā и основатель медийной империи?

Спустя некоторое время Удалова и Элксниньш обручились.

От одного босса к другому

В 2012-2013 годах Удалова недолгое время работала помощницей у тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). Ее отец пожертвовал почти 12 тысяч евро партии "Согласие" и союзу "Центр согласия", а позже и сама Удалова добавила к ним почти 5000 евро. Однако Ушаков в интервью Re:Baltica отрицает, что этот факт как-то повлиял на ее трудоустройство, утверждая, что она была "просто добросовестным сотрудником".

Бывшие сотрудники Рижской думы вспоминают, что Удалову в команду привела пресс-секретарь Ушакова Анна Кононова, с которой они позже делили один кабинет. На просьбу прокомментировать это Кононова ответила, что не помнит столь давние события.

Государственная служба как семейное благо

Параллельно с работой помощницей мэра Риги Нила Ушакова Анастасия Удалова начала работать в государственном предприятии Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU). Официально ее должность в списке сотрудников в середине 2013 года была обозначена как "консультант по коммерческой деятельности". Спустя всего три месяца, в 24 года, она стала главой отдела закупок и распоряжения имуществом, а затем начала руководить закупочными комиссиями. Еще через два с половиной года Удалова выиграла конкурс на должность члена правления компании.