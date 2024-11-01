Издатель в долг. Кто такая Анастасия Удалова - владелица Neatkarīgā и основатель медийной империи?

Ее называют "железной рукой в бархатной перчатке". Анастасия Удалова, 35-летняя предпринимательница, наиболее известна как владелица знаменитого латвийского косметического бренда Dzintars. Однако ее амбиции распространяются далеко за пределы косметической индустрии - Удалова активно развивает собственную медийную сеть. Но за чей счет, с какой целью и какие связи она при этом использует?
Удалова не дала комментариев для этой статьи. Хотя редакция неоднократно предлагала разные форматы для беседы, она так и не согласилась на интервью.
Не то чтобы Удалова вообще избегала общения с прессой - иногда она соглашается на интервью. Но такие публикации, как правило, лишены острых вопросов. Обычно в доброжелательной обстановке она рассказывает о своей трудовой этике, увлечениях, занятиях спортом, любимых писателях и даже о том, планирует ли в будущем стать матерью.
Re:Baltica, напротив, интересуют совсем другие вопросы: зачем Удалова создает медийную сеть и почему ее имя так часто всплывает в разговорах с политиками?
Стажер из Резекне
Анастасия родом из семьи предпринимателей из Резекне, после школы она поступила на юридический факультет в Риге. Еще будучи студенткой, несколько лет работала бесплатно в юридической фирме под руководством адвокатов Саулведиса Варпиньша и Андрея Элксниньша. Варпиньш вспоминает, что Удалова попала в их офис благодаря Элксниньшу. "Как оформляли ее документы - не помню, возможно, этим занимался Андрей", - добавляет Варпиньш.