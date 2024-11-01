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Издатель в долг. Кто такая Анастасия Удалова - владелица Neatkarīgā и основатель медийной империи?

Медиаимперия Анастасии Удаловой - коллаж Фото: Re:baltica
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Ее называют "железной рукой в бархатной перчатке". Анастасия Удалова, 35-летняя предпринимательница, наиболее известна как владелица знаменитого латвийского косметического бренда Dzintars. Однако ее амбиции распространяются далеко за пределы косметической индустрии - Удалова активно развивает собственную медийную сеть. Но за чей счет, с какой целью и какие связи она при этом использует?

Удалова не дала комментариев для этой статьи. Хотя редакция неоднократно предлагала разные форматы для беседы, она так и не согласилась на интервью.

Не то чтобы Удалова вообще избегала общения с прессой - иногда она соглашается на интервью. Но такие публикации, как правило, лишены острых вопросов. Обычно в доброжелательной обстановке она рассказывает о своей трудовой этике, увлечениях, занятиях спортом, любимых писателях и даже о том, планирует ли в будущем стать матерью.

Re:Baltica, напротив, интересуют совсем другие вопросы: зачем Удалова создает медийную сеть и почему ее имя так часто всплывает в разговорах с политиками?

Стажер из Резекне

Анастасия родом из семьи предпринимателей из Резекне, после школы она поступила на юридический факультет в Риге. Еще будучи студенткой, несколько лет работала бесплатно в юридической фирме под руководством адвокатов Саулведиса Варпиньша и Андрея Элксниньша. Варпиньш вспоминает, что Удалова попала в их офис благодаря Элксниньшу. "Как оформляли ее документы - не помню, возможно, этим занимался Андрей", - добавляет Варпиньш.

Спустя некоторое время Удалова и Элксниньш обручились.

От одного босса к другому

В 2012-2013 годах Удалова недолгое время работала помощницей у тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). Ее отец пожертвовал почти 12 тысяч евро партии "Согласие" и союзу "Центр согласия", а позже и сама Удалова добавила к ним почти 5000 евро. Однако Ушаков в интервью Re:Baltica отрицает, что этот факт как-то повлиял на ее трудоустройство, утверждая, что она была "просто добросовестным сотрудником".

Бывшие сотрудники Рижской думы вспоминают, что Удалову в команду привела пресс-секретарь Ушакова Анна Кононова, с которой они позже делили один кабинет. На просьбу прокомментировать это Кононова ответила, что не помнит столь давние события.

Государственная служба как семейное благо

Параллельно с работой помощницей мэра Риги Нила Ушакова Анастасия Удалова начала работать в государственном предприятии Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU). Официально ее должность в списке сотрудников в середине 2013 года была обозначена как "консультант по коммерческой деятельности". Спустя всего три месяца, в 24 года, она стала главой отдела закупок и распоряжения имуществом, а затем начала руководить закупочными комиссиями. Еще через два с половиной года Удалова выиграла конкурс на должность члена правления компании.

На тот момент руководителем LAU был Владимир Кононов, брат отца Анны Кононовой, пресс-секретаря Ушакова. Он подтвердил, что знаком с семьей Удаловой, ведь "Резекне - город маленький", но утверждает, что ее личные связи с его племянником не были причиной ее трудоустройства. Кононов порекомендовал журналистам Re:Baltica "копать глубже, но не с его стороны". На вопрос, имеет ли он в виду Министерство сообщения, Кононов ответил утвердительно.

Тогдашний министр сообщения Улдис Аугулис заявил Re:Baltica, что министр не назначает членов правления. Его советник Артис Стуцка объяснил, что LAU требовалась централизация закупок на уровне правления, поэтому было решено создать должность члена правления для управления закупками. "Профессиональные качества Удаловой не вызывали никаких сомнений", -добавил Стуцка.

Период работы Удаловой на руководящих должностях в LAU оказался выгодным для ее семьи. Принадлежащая им компания ASKO AS заключила контракты с LAU на сумму более полумиллиона евро. Крупнейший контракт на сумму почти 374 тысячи евро был подписан вскоре после того, как Удалова возглавила отдел закупок (в самом LAU утверждают, что она не участвовала в этих закупочных комиссиях). Финансовые отчеты ASKO AS показывают, что контракт был важным для компании, хотя и не решающим.

На вопросы о данном эпизоде Кононов ответил: "Я бы хотел рассказать, но пока не могу".

Удалова покинула LAU за день до того, как в офис компании пришли с обыском сотрудники KNAB. Причиной стала не деятельность ее родственников, а тендер на закупку материалов. Победителем тендера стала компания Vlakon, предложившая минимальную цену, но впоследствии цена в контракте значительно возросла. Ущерб для государства составил почти 227 тысяч евро. Контракт подписал Кононов, но Удалова на тот момент была членом правления и руководителем отдела закупок. KNAB настаивал на ее обвинении, однако прокуратура не нашла состава преступления в ее действиях.

Судебное разбирательство в отношении Кононова продолжается. Суд первой инстанции оправдал его, но осенью суд второй инстанции признал Кононова виновным в невыполнении обязанностей госслужащего, назначив ему условное лишение свободы, запрет на работу в госструктурах сроком на три года и обязав его возместить причиненный ущерб.

Кононов планирует подать кассационную жалобу. Суд признал его виновным по статье о невыполнении служебных обязанностей, подразумевая, что он "не заметил" изменений в контракте. Однако кто именно и как организовал "исчезновение", так и не установлено. Прокурор Эрик Богданов пояснил, что следствие не смогло это выяснить, поскольку нарушения были обнаружены лишь спустя длительное время после этих событий.

Эпоха Осиновского

После ухода из Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) Владимир Кононов устроился на Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ). Сам Кононов намекает, что в этом ему помогла Анастасия Удалова. Она тоже вскоре перешла на этот завод, войдя в состав его совета директоров спустя два месяца после увольнения с государственной службы. Одновременно Удалова занялась проектом по недвижимости в Тбилиси, а позже начала руководить компаниями эстонской группы Skinest.

К этому моменту в ее жизни появился новый человек - эстонский миллионер и обвиняемый в коррупции Олег Осиновский. Удалова разорвала помолвку с Андреем Элксниньшем и стала невестой Осиновского, которого публично называла "образцовым мужчиной". Все ее проекты полностью или частично связаны с бизнес-интересами Осиновского.

Официальная версия их знакомства выглядит почти романтично.

Как Осиновский рассказал в интервью журналу Santa, Удалова приехала в Таллинн с адвокатом Саулведисом Варпиньшем - тогда как раз началось расследование дела о взятках, где фигурировали Осиновский и Угис Магонис (оба были оправданы судом первой инстанции, дело передано в следующую). "С самого начала разговора с адвокатом я не мог отвести взгляд от его помощницы, - признался Осиновский. - Ну и всё, влюбился как мальчишка". Удалова, со своей стороны, вспоминает, как Варпиньш сказал Осиновскому: "Даже не мечтай".

Однако возникает вопрос: зачем государственной служащей внезапно понадобилось ехать в Таллинн в роли помощника адвоката на встречу с фигурантом дела о коррупции?

Сейчас Варпиньш говорит, что к тому моменту Удалова уже не работала в его офисе и в Таллинн они летели не вместе - поездку организовала "третья сторона", чье имя он не раскрыл. "Удалова занималась совсем другими вопросами, у нее были специфические знания, связанные с медиа, и интерес к ситуации вокруг дела", - объяснил Варпиньш.

Осиновский в интервью Santa добавил, что "Настя очень помогла ему в профессиональном плане, помогала разбираться в этих сложных ситуациях". По его словам, цель не заключалась в попытках влияния на процесс, а скорее в управлении общественным мнением. "Через год люди перестали активно интересоваться делом, а спустя три года партнеры, которые отказались сотрудничать, изменили свое мнение".

К тому времени Удалова действительно имела связи с медиа. Согласно документам Регистра предприятий, ее мать числилась владельцем популярного в Даугавпилсе издания "Наш город" и его портала gorod.lv. На тот момент Удалова была обручена с Элксниньшем, который готовился к выборам в местное самоуправление, а эти СМИ активно поддерживали его, создавая позитивный имидж.

Можно предположить, что Удалова предложила Осиновскому аналогичную "информационную поддержку" во время его уголовного разбирательства?

Однако Осиновский уклонился от ответа на вопрос о причинах их первой встречи, заметив: "Если бы вы были желтой прессой, мы могли бы об этом поговорить, но вы ведь серьезное издание", - сказал он Re:Baltica на судебном заседании.

Удалова вскоре обратила внимание на латвийский журнал Forbes, который к тому моменту уже не выпускался. В 2021 году она инвестировала в проект 30 000 евро и заняла место в совете директоров. По словам издателя Катрины Ильинской, которая сейчас работает советником министра экономики Виктора Валайниса (СЗК), деловые отношения с Удаловой быстро завершились.

Кто оплачивает банкет?

В медиа Анастасию Удалову называют амбициозной предпринимательницей и инвестором. В 2020 году компания Олега Осиновского приобрела на аукционе обанкротившуюся фабрику косметического бренда Dzintars, и производство было возобновлено фирмой H.A. Brieger, в которой Удалова владеет третью акций.

Спустя два года, в 2022-м, Удалова вышла из проектов Осиновского в Грузии и запустила два новых масштабных предприятия: получила права на использование земли аэропорта Елгавы для создания солнечной электростанции и приобрела издательство Mediju nams.

Однако ни один из проектов пока нельзя назвать успешным.

Аэропорт Елгавы до сих пор пустует. Еще в ноябре прошлого года самоуправление, возглавляемое СЗК, расторгло договор с компанией Удаловой, так как уже более года на месте должны были идти строительные работы с вложениями в 55 миллионов евро.

На деле - лишь нетронутый участок земли и накопившиеся долги: несколько месяцев компания Удаловой не платила ни за права на застройку, ни налог на недвижимость. Лишь после обращения властей в суд был получен обещанный платеж в 23 тысячи евро. Основные финансы на проект, как выяснилось, обеспечивали компании Осиновского, чья деятельность в том числе связана с энергетикой.

Любопытный штрих - среди инвесторов проекта значится и чешская компания, владельцем которой является Войтех Качена, ныне обвиняемый в попытке мошеннически присвоить акции Olainfarm.

Остальные проекты Удаловой работают, но о коммерческом успехе пока говорить не приходится. Отчеты показывают, что Mediju nams в 2022 году принес почти полмиллиона убытков, а в прошлом - около 700 тысяч. H.A. Brieger, начав заново выпускать косметику Dzintars, стабильно теряет около миллиона в год.

Кто покрывает эти убытки?

Другие компании Удаловой не демонстрируют и такой доходности. Бизнес ее матери Светланы Удаловой дважды был под залогом. В таких условиях сложно представить, что кто-либо из них может получить банковский заем на покрытие убытков.

Осиновский в беседе с Re:Baltica заявил, что намерен продолжать инвестировать в Dzintars, а убытки его не смущают: "Это не имеет значения! Мы считаем, что это великий бренд, и хотим его возродить. Это для народа Латвии! Анастасия просто молодец! - восхищенно говорит он. - Dzintars станет новым L’Oréal, и Анастасия заслуженно получит орден Трех звезд!" По словам Удаловой, этот год производитель косметики завершит с прибылью.

Осиновский утверждает, что издательство Mediju nams он не финансирует: "Я об этом вообще ничего не знаю. Знаю только, что она - владелица".

Согласно публичной информации, издательство в прошлом году взяло кредит почти на полмиллиона евро. Но кто его предоставил, неизвестно.

 

Миссия Удаловой: захват медиарынка?

Анализируя поступающие данные, можно предположить, что после приобретения издательства Mediju nams (куда входят портал nra.lv и газета Neatkarīgā) Анастасия Удалова выбрала среди бывших активов олигархов следующую цель -издательскую группу Dienas Mediji, известную по газете Diena.

Вполне вероятно, что этот план уже приближается к финальной стадии.

Сложная история этой сделки тянется уже много лет. В ее центре - компания Ostas parks, которую связывают с латвийскими олигархами Андрисом Шкеле, Айнаром Шлесерсом и Айваром Лембергсом.

Именно из ее ресурсов на протяжении долгих лет финансировались убыточные издательства Mediju nams и Dienas Mediji. В распоряжении Re:Baltica оказался проект договора, подтверждающий, что с 2015 по 2022 год Ostas parks предоставил Mediju nams почти 5 миллионов евро в виде займов, а также еще около 1,5 миллиона евро для Dienas Mediji.

Эдгар Котс, владелец Dienas Mediji, в прошлом году в суде заявил, что займы были лишь прикрытием и на самом деле предназначались для финансирования газеты в интересах Шлесерса, Лембергса и Шкеле.

После того как Удалова приобрела Mediju nams, она встретилась с Эдгаром Котсом. По словам главного редактора Diena Гатиса Маджиньша, на встрече Удалова дала понять, что выкупила долг Dienas Mediji перед Ostas parks.

Сама Удалова это отрицает, объясняя: "Принуждением дружбы не добьешься". Сейчас идут судебные процессы о взыскании этого долга.

Фото: Re:baltica

Интересы Ostas parks в суде представляет Кристина Кравцова, которая в сентябре стала председателем правления Mediju nams. Именно она защищала Удалову в споре с Елгавским муниципалитетом, где речь шла о задолженности по проекту солнечной электростанции. На вопрос Re:Baltica, свидетельствует ли ее присутствие о взаимосвязи интересов Ostas parks и Mediju nams, Кравцова уклонилась от прямого ответа, но и не стала опровергать предположение.

Ранее Ostas parks также представлял адвокат Мартиньш Квепс, который работал в совете директоров ДЛРЗ, компании, принадлежащей Осиновскому и тесно связанной с Удаловой. Квепс утверждает, что Удалова не участвует в деле: "Это неправда", - говорит он. Однако его комментарии допускают возможность, что в случае победы в суде Ostas parks может передать права на Diena Удаловой. "Могу положа руку на сердце сказать, что настоящий истец - Ostas parks. Если у Ostas parks существуют какие-то дальнейшие договоренности на будущее, это меня не касается".

Хаос и пиар

Подготовка к покупке Mediju nams началась для Анастасии Удаловой еще весной 2022 года. Это подтвердила Re:Baltica юрист Дайна Лочмеле, которая вошла в издательство как представитель потенциальных инвесторов. Несмотря на то что за ней стояла Удалова, официально это не разглашалось. Лишь в начале 2023 года ее имя как официального владельца появилось в Регистре предприятий.

Что происходило в редакции после продажи, установить непросто. Частично это объясняется тем, что Лочмеле потребовала подписать соглашение о неразглашении информации от некоторых "ключевых" сотрудников, включая тех, кто уже покинул издание.

С приходом команды Удаловой на портале nra.lv исчезли постоянные материалы о "закулисье дела Лемберга" и статьи, посвященные его коррупционному процессу.

Вместо них появились публикации о Даугапилсском локомотиворемонтном заводе (ДЛРЗ), принадлежащем Осиновскому, с описанием "радости официальных лиц" от новых трамваев, произведенных на заводе. В тот же период выпустили репортаж из производственного цеха, а на следующий день - интервью с коммерческим директором завода.

В материалах также упоминалось, что ДЛРЗ мог бы производить батарейные поезда для Латвии, но якобы был "отстранен" от тендера. Когда проблемы возникли у поездов производства Škoda, на nra.lv появился материал с заголовком: "Трамваи, сделанные в Даугавпилсе, поют, а иностранные поезда ломаются - в чем секрет?"

Главный редактор Mediju nams Ритум Розенбергс в разговоре с Re:Baltica отрицает, что получал указания от Удаловой: "Я знал, как ДЛРЗ решает проблемы. Считал это вдохновляющим примером для всей нашей страны".

На короткий срок в команду вошел политтехнолог Юргис Лиепниекс, а в состав Mediju nams был включён сайт puaro.lv. Лиепниекс отказался объяснять, почему покинул пост председателя правления Mediju nams спустя всего три месяца.

На первых этапах в основной продукт компании - портал nra.lv - действительно вложили средства. На сайте стартовали дискуссии NRA.lv/TV. Сначала их проводили в конференц-центре ATTA, но затем построили небольшую студию на территории фабрики Dzintars.

В студии передачи nra.lv: https://www.youtube.com/@nra-lv
В студии передачи nra.lv: https://www.youtube.com/@nra-lv Фото: Ekrānšāviņš

В рамках обновлений Mediju nams Анастасия Удалова открыла раздел Lifestyle, пригласив в качестве редактора свою подругу, режиссера и актрису Кристин Крузе-Хермане.

Одновременно, пока постоянный автор латышской версии сайта nra.lv Элита Вейдемане в своих колонках высказывала негативные комментарии в адрес русскоязычных, был запущен русский портал rus.nra.lv. Удалова публично заявляла, что одной из миссий Mediju nams является интеграция русскоязычных в политическую и социальную жизнь Латвии. 

Редактора русскоязычной версии портала сначала искали среди российских журналистов, оказавшихся в вынужденной эммиграции в Латвии. Лично в подборе участвовала Удалова. Журналист Максим Кузахметов из Санкт-Петербурга сообщил Re:Baltica, что прошел отбор и получил предложение занять позицию, но отказался после собеседования с самой Удаловой. Кузахметов, известный своей позицией за независимость Ингрии от России, был поставлен перед условием: если он станет главным редактором rus.nra.lv, ему придется прекратить выступления на YouTube по этому вопросу. "О кошечках и погоде говорить можно, но Ингрия - это слишком политично", - процитировал он Удалову.

Одновременно с созданием новых проектов началась реорганизация и закрытие старых. Например, было ликвидировано частично принадлежащее Mediju nams фотоагентство F/64, хотя сотрудники, пожелавшие остаться анонимными, считают это странным шагом, поскольку агентство играло важную роль в латвийской фотожурналистике.

Согласно финансовым данным, в последний год перед ликвидацией F/64 заработала 25 000 евро, но с приходом Удаловой налоговые долги начали расти и перед закрытием достигли 11 000 евро. Фотографы Роман Кокшаров и Каспар Крафтс подтвердили, что за последние два месяца работы они так и не получили оплаты.

"За август 2023 года нам не заплатили, пообещав рассчитаться в октябре сразу за два месяца. Я еще работал 1 октября и снимал марафон, но уже 2 октября нам в общем чате просто сообщили, что компания больше не существует. И все. Еще недавно на встрече с директором Дайной Лочмеле обсуждались планы на развитие и новые контракты. Поэтому налоговые долги стали неожиданностью", - рассказал Кокшаров.

Один из журналистов русской редакции рассказал, что сначала их нанимали с полным соцпакетом, но со временем условия изменились: сотрудники получали только минимальную зарплату, а остальное - в виде авторских выплат. Позже начали платить только "авторские", при этом количество заказанных статей в месяц сократилось.

Летом русскоязычный портал закрыли, объяснив это трудностью привлечения рекламодателей. Один из сотрудников редакции описал ситуацию как совершенный хаос: "Все выглядело непрофессионально. Не было ясного видения целей и задач, а также сроков, когда вложенные деньги должны окупиться". Другой отметил, что при создании нового медиа всегда начинать следует с отдела рекламы: "Но складывалось впечатление, что руководство это совсем не волновало".

Завершились и крупные дискуссионные программы, а также проект neMākslīgais intelekts с участием актрис Кристин Крузе-Хермане и Дарты Даневич. Крузе-Хермане не ответила на запрос Re:Baltica по этому поводу, а Даневича рассказала, что успели снять лишь пробные эпизоды. Позже ей сообщили, что проект закрыт из-за низких просмотров. Уже несколько месяцев не выходит и шоу Nra.lv sarunas.

Политические амбиции

Анастасия Удалова всегда имела политические амбиции, утверждают те, кто знаком с ней многие годы. В политических кругах ее имя связывают с очень разными силами. В прошлом она была замечена в орбите партии Согласие, позже - как посредница в делах, связанных с Марисом Спрудсом, некогда близким к Национальному объединению администратором неплатежеспособности. Но наибольшее внимание Удалова привлекла благодаря ее связям с Союзом зеленых и крестьян (СЗК).

В 2021 году Удалова помогла Спрудсу выйти на свободу под залог. Его брат Кристап получил необходимую сумму - полмиллиона евро - именно от нее, хотя источником средств, по словам Спрудса, был Олег Осиновский. Спрудс признает, что обратился к Осиновскому напрямую. На вопрос, почему Осиновский проявил такую щедрость, Спрудс отвечает: "Без залога он бы денег не дал!". Когда Re:Baltica уточнила, не идет ли речь о залоге в виде недвижимости Спрудса в районе Скансте, как сообщалось в передаче De facto, он ответил: "Ваша логическая цепочка верная".

Связь Удаловой с ЗЗС часто упоминается в ключевых моментах ее карьеры, например, при ее назначении в правление компании по поддержке автодорог или при получении прав на аренду земли в Елгаве для солнечного парка.

Медиа сообщали, что в конце августа министры от СЗК, Удалова и зять Лембергса Янис Аустриньш обсуждали предстоящие выборы в Рижскую думу. Удалова, по слухам, предложила включить в избирательный список своего давнего друга Раймонда Элбакяна, который в свое время также участвовал в проекте недвижимости Осиновского в Тбилиси.

Аустриниш тогда пояснил СМИ, что обсуждалась предвыборная кампания, в то время как министры и сама Удалова заявили, что речь шла о рекламных контрактах с Mediju nams. Министр Улдис Аугулис сказал Re:Baltica, что никаких разговоров о выборах не было - обсуждали исключительно бизнес.

Однако собственные источники Re:Baltica сообщают иную версию событий. Встреча, на которую прибыли Удалова и Аустриньш, представляла собой еженедельное собрание, на котором перед заседанием правительства собираются министры СЗК во главе с министром экономики Виктором Валайнисом. По словам одного из участников, Удалова и Аустриньш пришли вместе. "Позже я с удивлением услышал слухи о том, что Удалова якобы составляет избирательный список СЗК на выборах в Рижскую думу. Но на этой встрече таких разговоров не было, и конкретных лиц она не предлагала", - рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Главный редактор Mediju nams Ритум Розенбергс отмечает, что издательство заинтересовано в получении лицензии на бесплатное телевещание, которая вскоре освободится после закрытия TV24. Однако обсуждения этой темы с Удаловой пока не было. Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе - 31 октября.

Перевод: Андрей Зацаринный, RUS TVNET

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