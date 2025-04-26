В субботу, 26 апреля, проходят похороны папы римского Франциска. Церемония отпевания началась в 10:00 на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане. За церемонией можно наблюдать в прямом эфире на портале RUS TVNET.
Прямая трансляция: Похороны папы Франциска
На площади Святого Петра в Ватикане и прилегающих улицах перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском в субботу собрались около 140 000 человек.
Церемонию похорон папы Франциска возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Церемония продлится полтора часа. Затем гроб внесут в собор Святого Петра, а после процессия направится к месту захоронения, которое ранее выбрал для себя папа Франциск.
На всем протяжении маршрута желающие смогут наблюдать за церемонией из-за металлических барьеров.
Галерея: Похороны папы Франциска
Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в результате инсульта. Он возглавлял Католическую церковь на протяжении последних 12 лет.
Ранее Франциск выражал желание быть похороненным за пределами стен Ватикана - в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Несмотря на то, что покойный папа просил, чтобы его похороны были скромными, ожидается, что в них примут участие многие главы государств и правительств со всего мира. На похоронах папы будут присутствовать также представители королевских домов.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон первыми заявили о своем участии в церемонии. На похороны также приедет президент Украины Владимир Зеленский. Президент Латвии Эдгар Ринкевич тоже планирует присутствовать на похоронах понтифика.
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