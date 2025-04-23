Полиция наведалась в финансируемый Кениньшем ресторан в Старой Риге. Теперь он не работает

Еще перед Пасхой в Старой Риге в одном из ресторанов на улице Калькю царило оживление, в котором также участвовала большая группа сотрудников правоохранительных органов. В соцсетях можно найти видеозаписи попыток помешать работе ресторана, финансируемого латвийским хоккеистом Роналдом Кениньшем, сообщает Bez Tabu.
Как указывает передача, Кениньш еще в 2020 году сообщил об участии в бизнесе в сфере общественного питания, вложив деньги и став совладельцем одного из ресторанов. Теперь все это под угрозой.
"Пока я играл в Швейцарии, мой бизнес-партнер, я чувствовал, пытается отобрать у меня принадлежащее мне имущество. По приезде в Латвию этот хаос и начался", - рассказал Кениньш.
С ходом времени параллельно с карьерой хоккеиста Кениньш вкладывал средства в поддержание бизнеса. Он указывает, что может доказать каждый вложенный евро, не упоминая при этом конкретную сумму. Однако после этого, по его словам, бизнес-партнер решил его "кинуть".
"Ему дали компанию, все было спланировано, как мы это будем делать. Задача не была выполнена, и пришла информация, что весь бизнес принадлежит ему, что он хочет отобрать его. Непонятно, как Госполиция может приехать и решать дела без судов. Для меня это что-то новое и непонятное", - заявил Кениньш.
В данный момент ресторан закрыт, на дверях видна записка, что "по техническим причинам". Однако в реальности заведение не работает из-за спора двух юридических лиц. Кроме того, возможно, незаконно вмешалась и Госполиция.
"Есть договор аренды, и есть договор субаренды. 9 апреля начались разногласия по поводу того, кто может использовать эти помещения. В целом 9 и 10 апреля полиция приезжала четыре раза. Были предоставлены все документы, после чего был сделан вывод, что происходит гражданско-правовой спор, и спор будет решаться так, как это должно быть", - указывает представитель субарендатора - предприятия SM - Санита Бите.
Указывается, что бывший партнер Кениньша и арендатор помещений Black Cherry LV еще в конце прошлого года заключил договор с представляемым Бите предприятием, однако в апреле арендатор выдвинул претензию, была привлечена и полиция.
"Глава Восточного управления полиции, начальник Криминальной полиции, следственный отдел, семь экипажей... Один чиновник, осмотрев договоры, решил, что он может проводить реституцию, несмотря на то, что делать это может только суд", - рассказала Бите.
"Наш экипаж проверил помещения кафе. В кафе находилось около 20 человек, которые пояснили, что находятся здесь на основании договора субаренды. Сам вызвавший оспорил заключенный договор", - сообщил начальник Рижского восточного управления Госполиции Сергей Галилеев.
Полиция расследует преступление - превышение полномочий и присвоение инвентаря. Другими словами, произошла подделка договора субаренды. Принимая во внимание, что в помещениях находились вооруженные лица - сотрудники охраны, было принято решение о привлечение более масштабных сил полиции.
"Никакого физического выдворения не было. Все вовлеченные в конфликт стороны были в кафе. Я объяснил всю суть дела. То есть когда арендатор попал в помещения, в кафе были проведены процессуальные действия, и на весь инвентарь был наложен арест", - пояснил Галилеев.
Следствие продолжается. Ведение коммерческой деятельности в помещениях запрещено, другие споры решаются через суд.
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