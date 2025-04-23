Полиция наведалась в финансируемый Кениньшем ресторан в Старой Риге. Теперь он не работает

"Есть договор аренды, и есть договор субаренды. 9 апреля начались разногласия по поводу того, кто может использовать эти помещения. В целом 9 и 10 апреля полиция приезжала четыре раза. Были предоставлены все документы, после чего был сделан вывод, что происходит гражданско-правовой спор, и спор будет решаться так, как это должно быть", - указывает представитель субарендатора - предприятия SM - Санита Бите.

Указывается, что бывший партнер Кениньша и арендатор помещений Black Cherry LV еще в конце прошлого года заключил договор с представляемым Бите предприятием, однако в апреле арендатор выдвинул претензию, была привлечена и полиция.

"Глава Восточного управления полиции, начальник Криминальной полиции, следственный отдел, семь экипажей... Один чиновник, осмотрев договоры, решил, что он может проводить реституцию, несмотря на то, что делать это может только суд", - рассказала Бите.

"Наш экипаж проверил помещения кафе. В кафе находилось около 20 человек, которые пояснили, что находятся здесь на основании договора субаренды. Сам вызвавший оспорил заключенный договор", - сообщил начальник Рижского восточного управления Госполиции Сергей Галилеев.

Полиция расследует преступление - превышение полномочий и присвоение инвентаря. Другими словами, произошла подделка договора субаренды. Принимая во внимание, что в помещениях находились вооруженные лица - сотрудники охраны, было принято решение о привлечение более масштабных сил полиции.

"Никакого физического выдворения не было. Все вовлеченные в конфликт стороны были в кафе. Я объяснил всю суть дела. То есть когда арендатор попал в помещения, в кафе были проведены процессуальные действия, и на весь инвентарь был наложен арест", - пояснил Галилеев.

Следствие продолжается. Ведение коммерческой деятельности в помещениях запрещено, другие споры решаются через суд.

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