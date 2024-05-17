Что нужно знать при выборе солнцезащитного крема?

Наступило теплое время года, а солнечная погода просто располагает к тому, чтобы выйти на улицу, позагорать и насладиться летом. Солнечный свет действительно способен улучшить наше настроение, и под его влиянием увеличивается не только наша радость от жизни, но и уровень активности, однако, наслаждаясь солнечными лучами, нельзя забывать о адекватной защите – качественном и благоприятном для кожи креме SPF! Что происходит с нашей кожей, когда мы находимся на солнце, и что следует учитывать при выборе и использовании солнцезащитного крема, консультирует дерматолог клиники доктора Мауриньша Кристине Калниня.
Каково влияние солнечных лучей на кожу?
Солнце является мощным источником энергии, излучающим на Землю ультрафиолетовое излучение. Этот спектр лучей делится на лучи UVC, UVB и UVA, в зависимости от длины электромагнитных волн. Канцерогенные UVC-лучи поглощаются в атмосфере и не достигают поверхности Земли, а вот UVB и UVA-лучи напрямую воздействуют на нашу кожу, проникая во все ее слои. Лучи UVB действуют на верхний слой кожи – эпидермис – способствуя загару, но в то же время вызывая ожоги кожи, тогда как лучи UVA проникают в более глубокие слои кожи, повреждая волокна коллагена и эластина и тем самым способствуя процессам старения кожи. Под воздействием UVA-лучей кожа теряет плотность, образуются морщины, а свободные радикалы разрезают волокна коллагена, как ножницы, и повреждают ДНК клеток. Оба типа радиации также способствуют возникновению злокачественных заболеваний кожи, таких как меланома и базальноклеточная карцинома.
Первые солнцезащитные кремы были созданы для блокировки лучей UVB, тем самым защищая кожу от ожогов, но они не блокировали лучи UVA, позволяя им проникать в более глубокие слои кожи. В настоящее время доступны защитные кремы широкого спектра действия, которые одновременно защищают кожу от обоих видов вредного излучения, предотвращая тем самым заболевания кожи и защищая ее от старения.
Кремы с SPF – самая безопасная защита от вредного воздействия солнца
"Даже если вы находитесь на солнце очень редко и кажется, что вам не грозит солнечный ожог, на самом деле мы загораем каждый день, когда находимся вне помещений, например, гуляя по улице и даже сидя в тени. Кроме того, солнечные лучи имеют аккумулятивный или накопительный эффект – каждая минута, проведенная на солнце, подобна монете, которую мы бросаем в копилку, она постепенно заполняется, и только со временем мы видим, каков результат. Чаще всего со временем появляются пигментные пятна, расширяются поры и капилляры кожи, появляется неровный тон кожи и морщины. Под воздействием солнечных лучей наша кожа преждевременно стареет, причем наблюдать это можно не только на лице, но и на шее, зоне декольте и руках – тех участках тела, которые чаще всего открыты и поэтому регулярно подвергаются воздействию солнечных лучей. солнце. Также стоит помнить, что каждый полученный в течение жизни ожог вызывает необратимые изменения в клетках кожи и увеличивает риск онкологических заболеваний. Чтобы сохранить кожу красивой и здоровой, необходимо каждый день пользоваться SPF-кремом, причем делать это нужно не только в солнечные, но и в пасмурные дни", — поясняет доктор Кристине Калниня.
Что входит в состав SPF-кремов и как выбрать подходящий именно вам?
Кремы с SPF создаются с использованием физических и/или химических фильтров. Первые отражают УФ-лучи, а вторые поглощают их, превращая световую энергию в тепло. Минеральные или физические фильтры преимущественно остаются в верхнем слое кожи, поэтому подходят детям и людям с чувствительной, склонной к аллергии кожей. Чтобы улучшить консистенцию, текстуру и защиту кремов, кремы с SPF обычно содержат комбинации этих двух фильтров.
Выбирая солнцезащитный крем, следует убедиться, что он обладает широким спектром действия – он одинаково хорошо защищает как от UVB, так и от UVA-излучения, обеспечивая стабильную защиту и высокую переносимость кожей. Также следует обратить внимание на SPF-фактор крема – чем он выше, тем лучше защита от ожогов кожи. Подходящим выбором станет флюид AVÈNE Sun Intense Protect SPF50+, который обеспечивает очень высокий уровень защиты, помогает защитить клетки от свободных радикалов, а также является водонепроницаемым – защищает кожу от солнца даже во время купания и занятий водными видами спорта.
В настоящее время существуют и защитные кремы, приносящие коже дополнительную пользу, они сочетаются с антиоксидантами, к ним добавляются вещества, уменьшающие гиперпигментацию или обеспечивающие увлажнение кожи. Спрей-защита AVÈNE Sun SPF50+ содержит витамин Е, который действует как мощный антиоксидант, и термальную родниковую воду, которая увлажняет верхние слои кожи и предотвращает раздражение. В аптеке также есть кремы с добавлением пигментов, поэтому они действуют аналогично BB или тональным кремам. Если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела загорелой, но не поврежденной, выберите продукт "два в одном", например AVÈNE Sun Ultra-Fluid Perfector с SPF 50+ – он действует как крем после тонирования, обеспечивая ровный и сияющий тон кожи, обеспечивающий высокий уровень защиты.
Если у вас комбинированная или жирная кожа лица, в аптеке представлен широкий ассортимент защитных средств для разных типов кожи, например, для кожи с печеночной недостаточностью или куперозом. С другой стороны, если кожа особо чувствительна и склонна к аллергии, следует выбрать крем без химических фильтров и без ароматизаторов, например, минеральный лосьон AVÈNE Sun SPF50+, который подходит для хрупкой кожи как взрослых, так и детей.
После пребывания на солнце, чтобы восстановить влажность кожи, дольше сохранить загар и сделать кожу гладкой и сияющей, рекомендуется пользоваться специальными кремами, предназначенными для после загара. Также не забывайте заботиться о здоровье своих волос – производители предлагают различные масла и спреи, которые защищают волосы от солнечных лучей, не дают им стать ломкими и тусклыми.
Как расшифровывается маркировка на упаковке крема?
Информация о защите от SPF и UVA будет указана отдельно на упаковке солнцезащитного крема. Особенно важно использовать крем максимальной защиты для области лица и шеи, поскольку именно эти части тела в течение жизни получают больше всего УФ-излучения.
SPF (sun protection factor) – указывает на защиту от лучей UVB, но не от лучей UVA.
PA – указывает на защиту от лучей UVA. К этому сочетанию букв добавляется знак "+", и чем больше "+", тем выше защита, обеспечиваемая кремом. В некоторых случаях производители также используют обозначение UVA.
Какое количество крема следует использовать?
Хотя кремы с SPF обеспечивают высокую защиту от солнечных лучей, важно наносить их в достаточном количестве и делать это регулярно, не забывая каждый раз обновлять слой крема. Необходимое количество защитного средства составляет примерно два миллиграмма на квадратный сантиметр тела. Сколько это? В среднем на лицо, шею и уши уходит одна чайная ложка крема. Защитное средство следует наносить за 20–30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа. Стоит следить за текущим УФ-индексом, который ежедневно отображается в сводках погоды и приложениях телефона – чем выше этот индекс, тем более выражено воздействие на кожу и зрение, поэтому рекомендуется оставаться в помещении или в тени. когда он особенно высок.
А как обстоит дело с витамином D?
Как известно, под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже синтезируется важный витамин D, который укрепляет иммунитет, способствует активности клеток и выполняет другие важные функции в организме. Для того чтобы синтезировать суточную дозу витамина D необходимо проводить на солнце всего 15–30 минут, причем для этого достаточно даже небольшого участка кожи, например, открытых ладоней. Поэтому использование солнцезащитного крема никак не вредит этому процессу – в большинстве случаев мы не наносим крем на все тело и не обновляем его каждые два часа. Однако в наших климатических условиях солнечного света слишком мало, поэтому у большинства людей наблюдается дефицит витамина D, и в любом случае его необходимо принимать в виде дополнительных пищевых добавок.
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