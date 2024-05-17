Что нужно знать при выборе солнцезащитного крема?

"Даже если вы находитесь на солнце очень редко и кажется, что вам не грозит солнечный ожог, на самом деле мы загораем каждый день, когда находимся вне помещений, например, гуляя по улице и даже сидя в тени. Кроме того, солнечные лучи имеют аккумулятивный или накопительный эффект – каждая минута, проведенная на солнце, подобна монете, которую мы бросаем в копилку, она постепенно заполняется, и только со временем мы видим, каков результат. Чаще всего со временем появляются пигментные пятна, расширяются поры и капилляры кожи, появляется неровный тон кожи и морщины. Под воздействием солнечных лучей наша кожа преждевременно стареет, причем наблюдать это можно не только на лице, но и на шее, зоне декольте и руках – тех участках тела, которые чаще всего открыты и поэтому регулярно подвергаются воздействию солнечных лучей. солнце. Также стоит помнить, что каждый полученный в течение жизни ожог вызывает необратимые изменения в клетках кожи и увеличивает риск онкологических заболеваний. Чтобы сохранить кожу красивой и здоровой, необходимо каждый день пользоваться SPF-кремом, причем делать это нужно не только в солнечные, но и в пасмурные дни", — поясняет доктор Кристине Калниня.