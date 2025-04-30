Анита Брауна избрана главным редактором Latvijas Sabiedriskais medijs

Решение было принято после того, как SEPLP заслушал правление Latvijas Sabiedriskais medijs и саму Брауну. Согласно закону "Об общественных электронных СМИ и управлении ими", главный редактор общественного медиа избирается SEPLP на пятилетний срок, при этом кандидата выдвигает правление компании.

SEPLPL указывает, что главный редактор является лицом, ответственным за разработку и реализацию редакционной политики общественного СМИ и несет ответственность за редакционные решения этого медиа. При принятии редакционных решений главный редактор независим от правления общественного СМИ.

Согласно закону об общественных электронных СМИ, после 1 января 2025 года главные редакторы Latvijas Radio и Latvijas Televīzija продолжают работать в Latvijas Sabiedriskais medijs в качестве главных редакторов радио- и телепрограмм соответственно до того момента, как SEPLP выберет главного редактора Latvijas Sabiedriskais medijs в предусмотренном законодательством порядке.