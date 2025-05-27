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Кем был Цукурс и почему прокуратура не признает его преступления?

Герберт Цукурс - национальный герой, обвиняемый в уничтожении латвийских евреев

В апреле 2025 года Генпрокуратура Латвии снова закрыла дело Герберта Цукурса - довоенного авиатора и национального героя, обвиняемого в уничтожении латвийских евреев. Прокурор Юрис Лочмелис указал на "отсутствие состава преступления" согласно статье "Геноцид" Уголовного закона и недостаточность доказательств личной причастности. Одни сочли это реабилитацией, другие - вопиющей несправедливостью и отрицанием истории. TVNET+ анализирует причины и последствия решения.

Прокурор Лочмелис придал бОльший вес отсутствию формальных упоминаний Цукурса в военных документах, чем многочисленным свидетельствам выживших. Текст, написанный о себе самим Цукурсом, он считает доказательством, десятки свидетельств выживших - нет.

"Складывается впечатление, что прокуратура искала любой повод сказать "не доказано", - израильский режиссер Борис Мафцир, автор документальных фильмов о Холокосте в Латвии, отмечает: показания выживших, которым тогда не было и тридцати лет, против Цукурса собраны британскими следователями и не были советской пропагандой. Если этого недостаточно, то что будет достаточным?

Юридическая логика

"Утверждение, что членство в "команде Арайса" не свидетельствует о вине, перечеркивает все исторические и правовые представления о Холокосте", - говорит израильский историк и публицист доктор Яков Фальков. Он подчеркивает, что "команда Арайса" - отряд смерти: "Если добровольное участие в такой структуре - тем более на командной должности - не делает человека виновным в геноциде, то что тогда делает?"

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