В апреле 2025 года Генпрокуратура Латвии снова закрыла дело Герберта Цукурса - довоенного авиатора и национального героя, обвиняемого в уничтожении латвийских евреев. Прокурор Юрис Лочмелис указал на "отсутствие состава преступления" согласно статье "Геноцид" Уголовного закона и недостаточность доказательств личной причастности. Одни сочли это реабилитацией, другие - вопиющей несправедливостью и отрицанием истории. TVNET+ анализирует причины и последствия решения.
Прокурор Лочмелис придал бОльший вес отсутствию формальных упоминаний Цукурса в военных документах, чем многочисленным свидетельствам выживших. Текст, написанный о себе самим Цукурсом, он считает доказательством, десятки свидетельств выживших - нет.
"Складывается впечатление, что прокуратура искала любой повод сказать "не доказано", - израильский режиссер Борис Мафцир, автор документальных фильмов о Холокосте в Латвии, отмечает: показания выживших, которым тогда не было и тридцати лет, против Цукурса собраны британскими следователями и не были советской пропагандой. Если этого недостаточно, то что будет достаточным?
Юридическая логика