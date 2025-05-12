Возобновилось строительство Tērbatas dārzs: выяснена причина провала грунта

Tērbatas dārzs - это квартал, который Estera Development создает на территории бывшего хоккейного зала Дворца спорта между улицами Тербатас и Кр. Барона. Общий объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов евро. Планируется возвести 800 квартир и коммерческих помещений энергоэффективности класса А+, расположенных в шести семиэтажных зданиях. Остальные пять зданий будут построены поэтапно с 2026 по 2032 год.

Строительство дома ведет SIA Selva būve.

В 2022 году Estera Development приобрела территорию бывшей хоккейной арены Дворца спорта в Риге у эстонской компании US Real Estate. Сумма сделки не раскрывалась.

Данные Земельной книги показывают, что 27 мая 2022 года два земельных участка по адресу улица Кр. Барона, 75, были приобретены у компании SIA Centra attīstības uzņēmums за 150 000 и 1 425 823 евро соответственно компанией SIA Estera Sporta pils, единственным владельцем которой является эстонская компания Estera Sporta pils.

Уставный капитал компании Estera Development составляет 1 011 937 евро, единственным владельцем компании является эстонская компания Estera Development, следует из информации портала Firmas.lv. В 2023 году компания завершила финансовый год с убытками в размере 349 208 евро.

До этого момента Estera Development успешно реализовала несколько проектов в Латвии и Эстонии. Среди реализованных в Латвии проектов - жилые комплексы Tekstiliana, Liepziedi и Tuvidi.

Сам Дворец спорта был снесен еще в 2008 году, чтобы на его месте создать бизнес-зону, однако тогда проект так и не был реализован.