Возобновилось строительство Tērbatas dārzs: выяснена причина провала грунта

Компания-застройщик SIA Estera Development возобновила строительство первого жилого дома проекта Tērbatas dārzs, расположенного на территории бывшего Дворца спорта, и по-прежнему планирует завершить строительные работы в четвертом квартале 2026 года. Об этом агентству LETA сообщили представители компании.
В начале апреля текущего года на улицах Тербатас и Лиелгабалу был зафиксирован провал дорожного полотна, в связи с чем строительство было временно приостановлено до выяснения обстоятельств происшествия. После совместного обследования, проведенного представителями строительной компании, ответственными органами и городскими властями, было подтверждено, что возникшая ситуация не представляет опасности ни для соседних жилых зданий, ни для коммуникаций под дорожным покрытием, отмечают в Estera Development.
Как поясняют представители компании, провал образовался из-за специфических геологических условий - рыхлого и слабо уплотненного грунта. С целью минимизировать влияние строительных работ на состояние грунта было принято решение скорректировать технологию возведения опорных стен, чтобы снизить риск дополнительного уплотнения почвы под прилегающими улицами.
Соучредитель и исполнительный директор Estera Development Ило Адамсон подчеркнул, что после консультаций и согласования с ответственными структурами застройщик убедился в безопасности дальнейших работ. Теперь строительство продолжается в соответствии с ранее утвержденным графиком при строгом соблюдении всех необходимых мер предосторожности.
Ранее уже сообщалось, что в результате строительства жилого дома на улице Тербатас образовался провал, из-за чего с вечера 11 апреля движение транспорта ограничено на участке улицы Тербатас от улицы Артилерияс до улицы Лиелгабалу, а также на участке улицы Лиелгабалу в направлении улицы Бривибас. На данный момент движение по указанному участку улицы Тербатас по-прежнему закрыто.
Tērbatas dārzs - это квартал, который Estera Development создает на территории бывшего хоккейного зала Дворца спорта между улицами Тербатас и Кр. Барона. Общий объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов евро. Планируется возвести 800 квартир и коммерческих помещений энергоэффективности класса А+, расположенных в шести семиэтажных зданиях. Остальные пять зданий будут построены поэтапно с 2026 по 2032 год.
Строительство дома ведет SIA Selva būve.
В 2022 году Estera Development приобрела территорию бывшей хоккейной арены Дворца спорта в Риге у эстонской компании US Real Estate. Сумма сделки не раскрывалась.
Данные Земельной книги показывают, что 27 мая 2022 года два земельных участка по адресу улица Кр. Барона, 75, были приобретены у компании SIA Centra attīstības uzņēmums за 150 000 и 1 425 823 евро соответственно компанией SIA Estera Sporta pils, единственным владельцем которой является эстонская компания Estera Sporta pils.
Уставный капитал компании Estera Development составляет 1 011 937 евро, единственным владельцем компании является эстонская компания Estera Development, следует из информации портала Firmas.lv. В 2023 году компания завершила финансовый год с убытками в размере 349 208 евро.
До этого момента Estera Development успешно реализовала несколько проектов в Латвии и Эстонии. Среди реализованных в Латвии проектов - жилые комплексы Tekstiliana, Liepziedi и Tuvidi.
Сам Дворец спорта был снесен еще в 2008 году, чтобы на его месте создать бизнес-зону, однако тогда проект так и не был реализован.
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