Банковская высшая школа официально стала частью Латвийского университета

Правительство приняло решение об объединении двух учебных заведений еще в 2023 году. В понедельник совет Латвийского университета принял решение о создании Банковской высшей школы в качестве отдельного учреждения в составе LU.

Присоединение Банковской высшей школы к LU является частью масштабной реформы высшего образования, целью которой заявлено укрепление научного потенциала и повышение качества образования. Как утверждают представители LU, сочетание узкоспециализированных знаний в области финансового образования и широкой академической среды университета позволит создать синергию, значительно расширяющую возможности для личностного роста студентов как в Латвии, так и на международном уровне.

Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш назвал интеграцию Банковской высшей школы в экосистему LU закономерным шагом, указав на ведущие позиции университета в области социальных наук, включая экономику и бизнес. По его мнению, это поможет укрепить роль LU в бизнес-образовании в масштабах Балтии, а также повысить активность в трансформации латвийской экономики.

В дальнейшем Банковскую высшую школу планируется развивать как балтийскую бизнес-школу, повышая качество образования и уровень исследований, а также предлагая программы с международной аккредитацией в области финансовых технологий. Интеграция в структуру LU не повлияет на текущие учебные программы Банковской высшей школы и заключенные со студентами договоры. В самой школе обещают "сохранить конкурентоспособные программы" и развивать новые междисциплинарные направления обучения.

В учебном 2025/2026 году прием студентов в обеих образовательных учреждениях еще будет проводиться отдельно, как и ранее, через единую систему подачи заявлений на портале Latvija.lv. В статусе бизнес-школы в составе LU Банковская высшая школа начнет функционировать уже с сентября текущего года.

Банковская высшая школа была учреждена государством и реализует 12 аккредитованных профессиональных учебных программ в области управления бизнесом и финансов на латышском и английском языках, предлагая обучение на всех уровнях. Выпускниками школы за время ее существования стали более 12 тысяч специалистов.