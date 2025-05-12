ФОТО Армия Латвии провела учения по переброске военной техники

В понедельник, 12 мая, в районе военного полигона в Селии прошли учения высокой боеготовности, в рамках которых Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проверили свою способность быстро и эффективно перемещать подразделения и осуществлять оборонительные операции в условиях ограниченного времени, сообщает портал sargs.lv.
Эти учения стали важной проверкой возможностей логистики и мобильности армии, в ходе которой подразделения сухопутных сил были передислоцированы из Адажи в Селию.
В маневрах приняли участие подразделения Механизированной пехотной бригады, в том числе артиллеристы, инженеры и механизированная пехота. По словам командира 2-го механизированного пехотного батальона майора Эдуарда Шинкуна, первым этапом учений стала переброска тяжелой техники, а сразу после прибытия на место военнослужащие начали подготовку к обороне.
"Наши солдаты и инженерные подразделения займутся оборудованием позиций, созданием окопов, разместят в заданном районе беспилотные летательные аппараты и приступят к выполнению оборонительной задачи. Главный акцент этих учений - способность быстро реагировать и сохранять готовность защитить Латвию из любой точки нашей дислокации", - подчеркнул командир батальона.
Это были первые столь масштабные учения в регионе Селия, особое внимание в которых уделялось проверке способности армии к мобилизации и логистическому обеспечению, включая взаимодействие с инфраструктурой Latvijas dzelzceļš (LDz).
В ходе учений были отработаны планы мобилизации и переброски войск, а также проверены мобильные рампы для погрузки техники.
Заместитель начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгил Лещинскис подчеркнул: "Мы продолжим проводить подобные маневры, поскольку именно в практической деятельности можно выявить недостатки планирования и своевременно их устранить".
Хотя железная дорога является лишь одним из способов переброски войск и техники, у нее есть множество преимуществ. По словам генерала, при переброске больших колонн механизированной техники железнодорожная инфраструктура является оптимальным вариантом, особенно для гусеничных машин.
НВС высоко оценили оперативность и отзывчивость представителей LDz. "Мы были приятно удивлены скоростью и координацией, с которыми удалось осуществить все необходимые мероприятия", - сказал генерал Лещинскис.
Несмотря на то, что в настоящее время полигон в Селии используется в ограниченном режиме, постепенно его возможности расширяются.
"Этот полигон предоставит множество дополнительных возможностей по сравнению с теми, которые у нас сейчас имеются в Адажи. Мы рассчитываем, что уже в ближайшем будущем сможем использовать его в полном объеме", - добавил генерал Лещинскис.
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