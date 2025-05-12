ФОТО Армия Латвии провела учения по переброске военной техники

Заместитель начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгил Лещинскис подчеркнул: "Мы продолжим проводить подобные маневры, поскольку именно в практической деятельности можно выявить недостатки планирования и своевременно их устранить".

Хотя железная дорога является лишь одним из способов переброски войск и техники, у нее есть множество преимуществ. По словам генерала, при переброске больших колонн механизированной техники железнодорожная инфраструктура является оптимальным вариантом, особенно для гусеничных машин.

НВС высоко оценили оперативность и отзывчивость представителей LDz. "Мы были приятно удивлены скоростью и координацией, с которыми удалось осуществить все необходимые мероприятия", - сказал генерал Лещинскис.

Несмотря на то, что в настоящее время полигон в Селии используется в ограниченном режиме, постепенно его возможности расширяются.

"Этот полигон предоставит множество дополнительных возможностей по сравнению с теми, которые у нас сейчас имеются в Адажи. Мы рассчитываем, что уже в ближайшем будущем сможем использовать его в полном объеме", - добавил генерал Лещинскис.