Интервью Уроженец Эстонии в списке наемников РФ: "Я друга провожал, контракт не подписывал"

Уроженец Эстонии, оказавшийся в списке наемников ВС РФ, вышел на связь с Rus.Postimees. Сергей Земляной отрицает свой контракт с российской армией, но признает, что был в вербовочном пункте в Москве и что общается с другими наемниками армии России. Rus.Postimees публикует его объяснения без купюр. Наши источники, ранее сообщившие подробности биографии уроженца Пярну, в эти объяснения не верят.