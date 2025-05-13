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Интервью Уроженец Эстонии в списке наемников РФ: "Я друга провожал, контракт не подписывал"

Фигурант базы данных с именами наемников ВС РФ, гражданин Эстонии Сергей Земляной вышел на связь. Он отрицает свой контракт с Минобороны России.
Фигурант базы данных с именами наемников ВС РФ, гражданин Эстонии Сергей Земляной вышел на связь. Он отрицает свой контракт с Минобороны России. Фото: Сергей Земляной VK

Уроженец Эстонии, оказавшийся в списке наемников ВС РФ, вышел на связь с Rus.Postimees. Сергей Земляной отрицает свой контракт с российской армией, но признает, что был в вербовочном пункте в Москве и что общается с другими наемниками армии России. Rus.Postimees публикует его объяснения без купюр. Наши источники, ранее сообщившие подробности биографии уроженца Пярну, в эти объяснения не верят.

Ранее мы опубликовали имена предполагаемых наемников ВС РФ из базы данных правительства Москвы, которые связаны с Эстонией, Латвией и Литвой. Информацию нам предоставили коллеги из издания "Важные истории". Им удалось найти 1500 иностранцев в списках вербовочного пункта российской столицы. Эстония там представлена одним именем - Сергей Земляной, 1987 года рождения.

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