Почему жители Лиепаи переезжают в Ницу и на что обижаются руцавчане

На автобусной остановке в Нице мы встречаем пенсионера Зигурдса Лациса. Он один из немногих, кто с нами говорит с удовольствием. В этом крае он прожил большую часть своей жизни, и о том, как изменилась жизнь за четыре года с тех пор, как Ница уже не край, а сократилась до волости в западной части большого Южнокурземского края, у него есть мнение.