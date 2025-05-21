Почему жители Лиепаи переезжают в Ницу и на что обижаются руцавчане

В то время как жители самых отдаленных уголков крупнейшего Южнокурземского края с 26 волостями и 5 городами жалуются, что развитие остановилось четыре года назад, "все хорошее" достается Гробине - новому административному центру края, где средняя зарплата выше, чем в Лиепае и в крае в целом, цены на недвижимость также превышают лиепайские, а число жителей растет, а не уменьшается.
"Козырем" края является его привлекательность для туристов - за последние годы увеличилось как их количество, так и время, проведенное в местах размещения.
На автобусной остановке в Нице мы встречаем пенсионера Зигурдса Лациса. Он один из немногих, кто с нами говорит с удовольствием. В этом крае он прожил большую часть своей жизни, и о том, как изменилась жизнь за четыре года с тех пор, как Ница уже не край, а сократилась до волости в западной части большого Южнокурземского края, у него есть мнение.
"Пока был Петерманис [с 2009 по 2011 год глава самоуправления Ницского края], в центре хоть что-то было, но, когда присоединили Гробиню, тут больше ничего не происходит".