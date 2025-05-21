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Почему жители Лиепаи переезжают в Ницу и на что обижаются руцавчане

Перевод: rus.tvnet.lv
Обновлено 21 мая 2025, 13:58

В то время как жители самых отдаленных уголков крупнейшего Южнокурземского края с 26 волостями и 5 городами жалуются, что развитие остановилось четыре года назад, "все хорошее" достается Гробине - новому административному центру края, где средняя зарплата выше, чем в Лиепае и в крае в целом, цены на недвижимость также превышают лиепайские, а число жителей растет, а не уменьшается.

"Козырем" края является его привлекательность для туристов - за последние годы увеличилось как их количество, так и время, проведенное в местах размещения.

На автобусной остановке в Нице мы встречаем пенсионера Зигурдса Лациса. Он один из немногих, кто с нами говорит с удовольствием. В этом крае он прожил большую часть своей жизни, и о том, как изменилась жизнь за четыре года с тех пор, как Ница уже не край, а сократилась до волости в западной части большого Южнокурземского края, у него есть мнение.

"Пока был Петерманис [с 2009 по 2011 год глава самоуправления Ницского края], в центре хоть что-то было, но, когда присоединили Гробиню, тут больше ничего не происходит".

Что об этом думают другие жители Ницы и Руцавы (включая беженцев из Украины) - в материале TVNET+.

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