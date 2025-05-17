В выходные из-за марафона в Риге серьезно ограничат движение транспорта

До понедельника, 19 мая, 6 утра закрыто движение транспорта на набережной 11 Ноября, от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старого города - на участке от Полю гате до улицы Яуниела.

На это время двухстороннее движение транспорта будет организовано по улицам Яуниела, Краму, по отрезку улицы Пилс от Домской площади до улицы Маза Миесниеку, а также по отрезку улицы Екаба от улицы Смилшу до Домской площади и на самой Домской площади.

Сегодня с 10:40 до 12:00 Государственная полиция совместно с Рижской муниципальной полицией временно перекроют и ограничат движение по маршруту забега DPD jūdze, а в воскресенье уже с 6:00 до 18:00 полностью или частично перекроют маршруты марафона Rimi, полумарафона, а также дистанций в 10 и 6 километров.

В воскресенье, 18 мая, с 6:00 до 18:00 двустороннее движение будет организовано на участке улицы Калькю от улицы Маза Монету до улицы Шкюню и на участке улицы Шкюню от улицы Калькю до улицы Амату.

В воскресенье на нескольких центральных улицах и на мостах через Даугаву движение будет либо серьезно ограничено, либо полностью закрыто. Также оба дня - и в субботу, и в воскресенье - ожидаются существенные изменения в движении общественного транспорта по многим маршрутам.

На время мероприятия в нескольких местах города будет запрещена остановка и стоянка автомобилей, а оставленные там машины при необходимости будут перемещены на ближайшие разрешенные для парковки участки.

Также на время марафона вводятся ограничения на использование различных средств микромобильности.

При этом участники марафона смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге в субботу и воскресенье. В качестве билета будет служить стартовый номер участника, который необходимо предъявлять только в случае контроля.