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В Латвии создан морской полигон для испытаний новейших военных технологий

Военнослужащие на полигоне. Иллюстративное фото
Военнослужащие на полигоне. Иллюстративное фото Фото: Gatis Indrēvics (Aizsardzības ministrija)

В Латвии создан Шкедский морской полигон, где будут испытываться системы дронов, что обеспечит для Национальных вооруженных сил и союзников возможность проводить испытания новейших технологий в реальных условиях, сообщили в Министерстве обороны.

Как указал глава ведомства Андрис Спрудс, в условиях современных угроз это важный шаг для укрепления обороноспособности страны.

"Создав новое место для тестирования в реальных условиях инноваций в сфере морских дронов для национальных и союзных сил, мы усиливаем и развитие инноваций в оборонной промышленности", - добавил министр.

Первые испытания на морском полигоне запланированы во второй половине июня, а затем будут проводиться регулярно.

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