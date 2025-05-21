В Латвии создан морской полигон для испытаний новейших военных технологий

Как указал глава ведомства Андрис Спрудс, в условиях современных угроз это важный шаг для укрепления обороноспособности страны.

"Создав новое место для тестирования в реальных условиях инноваций в сфере морских дронов для национальных и союзных сил, мы усиливаем и развитие инноваций в оборонной промышленности", - добавил министр.

Первые испытания на морском полигоне запланированы во второй половине июня, а затем будут проводиться регулярно.