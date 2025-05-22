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Интервью "Перекрыть транзит нефти из РФ рядом с Эстонией можно": эксперт о планах ЕС против теневого флота РФ

Нефтяной танкер российской компании «Совкомфлот» по Балтийскому морю двигается в сторону Эстонии, Ленинградская область, май 2025 года.
Нефтяной танкер российской компании «Совкомфлот» по Балтийскому морю двигается в сторону Эстонии, Ленинградская область, май 2025 года. Фото: EPA/Scanpix

Украина призвала G7 снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов до 30 долларов за баррель. Глава евродипломатии Кая Каллас после этого заявила, что эта тема станет одной из главных в новом 18 пакете санкций ЕС. Влияние таких решений в том числе на теневой флот РФ на Балтике Rus.Postimees обсудил с аналитиком рынков нефти и газа Михаилом Крутихиным (Осло).

"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче наш ответ", - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас за несколько часов до встречи глав МИД ЕС, комментируя расширение санкционного списка судов теневого флота РФ.

Возможное двукратное сокращение потолка цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель специально для Rus.Postimees прокомментировал известный нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.

- Михаил Иванович, насколько для вас, как для профессионала, эта идея по давлению на Кремль стала неожиданной?

- Это не санкции. Это имитация санкций. Два соображения. Первое - принять

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