Имеет ли полиция право конфисковывать антирадары?

Один из водителей спрашивает: "Пункт 16 статьи 71 Закона о дорожном движении предусматривает штраф за использование радар-детектора, но не предусматривает его конфискацию. Имеет ли полиция право конфисковать устройство в соответствии с частью 1 статьи 85 Закона об Административной ответственности?"

Штраф за использование антирадара установлен частью шестнадцатой статьи 71 Закона о дорожном движении, которая гласит, что за управление транспортным средством, оснащенным устройством (антирадаром и т. п.), способным улавливать сигналы измерительных приборов контроля скорости или создавать помехи в их работе, водителю назначается денежный штраф в размере 11 единиц штрафа (55 евро).

В то же время, статья 83 Закона об Административной ответственности определяет, что конфискация - это принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, полученного в результате административного правонарушения, предмета правонарушения или имущества, связанного с правонарушением. Конфискация не считается административным наказанием.

С учетом вышеизложенного, конфискация является самостоятельной юридической мерой в системе административной ответственности и может быть применена наряду с другими мерами. Таким образом, полиция имеет право не только наложить штраф, но и конфисковать антирадар.