Видео Полиция игнорирует решение суда и продолжает штрафовать водителей

Семья Эдуарда более 15 лет назад приобрела квартиру в Риге на улице Менесс. Во дворе парковаться можно только при наличии специального разрешения, которое у мужчины было, поэтому он был особенно удивлен, получив штраф в размере 30 евро, сообщает программа Bez Tabu.
Жители не могут точно вспомнить, когда именно во дворе появились бетонные блоки, но утверждают, что владельцы квартир годами оставляли свои автомобили в этом месте. Как и во многих других внутренних дворах, здесь остро ощущается нехватка парковочных мест, поэтому люди были рады появлению бетонной площадки.
Иного мнения придерживался патруль Рижской муниципальной полиции, который воспринял эту площадку как тротуар и решил оштрафовать владельцев оставленных там автомобилей на 30 евро.
Семья Эдуарда обжаловала штраф в руководстве Рижской полиции. В ответе штраф сначала отменили, но позже подробно обосновали, почему решили оставить его в силе. Эдуард обратился в суд, где представители полиции неожиданно признали, что в темное время суток не смогли отличить тротуар от обычной площадки, и потому попросили суд отменить штраф.
"Это не тротуар, он не выполняет функций тротуара, не соединен ни с одним другим тротуаром, к нему невозможно попасть, идя по пешеходной дорожке. Это площадка, которая используется для парковки автомобилей. Судебный процесс стоил мне немало нервов", - поделился Эдуард, житель дома.
В распоряжении Bez Tabu оказался текст судебного решения, в котором указано: "Проверив имеющиеся в деле доказательства, суд установил, что автомобиль находился не на тротуаре, а на площадке. Таким образом, суд пришел к выводу, что заявитель был необоснованно привлечен к административной ответственности и ему был неправомерно назначен штраф".
Эдуарда удивляет тот факт, что полиция продолжает навещать двор и штрафовать водителей даже после решения суда.
"Мы по-прежнему получаем жалобы на этот двор, что автомобили ставятся с нарушениями. С учетом решения суда мы собрали всю информацию и направили ее в Департамент городского развития. Получили заключение, что данная площадка не предназначена для размещения транспортных средств. Теперь у нас есть основание, на которое мы можем ссылаться, выписывая штрафы", - ответил Евгений Мелихов, представитель Рижской муниципальной полиции.
Однако присяжный адвокат, не связанный с делом, считает, что полиция обязана соблюдать решение суда и не имеет права повторно штрафовать водителей за стоянку на данной площадке.
"Из резолютивной части решения суда следует, что установлено: это не тротуар и не проезжая часть, а место для парковки. Поэтому абсолютно неважно, было ли оно оборудовано законно или нет - это вопрос другого разбирательства. Это не в компетенции муниципальной полиции", - пояснил Янис Беровскис, присяжный адвокат.
Эдуард и другие жители дома намерены обжаловать каждый штраф, который они получат за парковку на этой площадке.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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