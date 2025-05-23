Видео Полиция игнорирует решение суда и продолжает штрафовать водителей

В распоряжении Bez Tabu оказался текст судебного решения, в котором указано: "Проверив имеющиеся в деле доказательства, суд установил, что автомобиль находился не на тротуаре, а на площадке. Таким образом, суд пришел к выводу, что заявитель был необоснованно привлечен к административной ответственности и ему был неправомерно назначен штраф".

Эдуарда удивляет тот факт, что полиция продолжает навещать двор и штрафовать водителей даже после решения суда.

"Мы по-прежнему получаем жалобы на этот двор, что автомобили ставятся с нарушениями. С учетом решения суда мы собрали всю информацию и направили ее в Департамент городского развития. Получили заключение, что данная площадка не предназначена для размещения транспортных средств. Теперь у нас есть основание, на которое мы можем ссылаться, выписывая штрафы", - ответил Евгений Мелихов, представитель Рижской муниципальной полиции.

Однако присяжный адвокат, не связанный с делом, считает, что полиция обязана соблюдать решение суда и не имеет права повторно штрафовать водителей за стоянку на данной площадке.

"Из резолютивной части решения суда следует, что установлено: это не тротуар и не проезжая часть, а место для парковки. Поэтому абсолютно неважно, было ли оно оборудовано законно или нет - это вопрос другого разбирательства. Это не в компетенции муниципальной полиции", - пояснил Янис Беровскис, присяжный адвокат.

Эдуард и другие жители дома намерены обжаловать каждый штраф, который они получат за парковку на этой площадке.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu