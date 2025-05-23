На портале Latvija.gov.lv с субботы вводится электронная очередь

Система вводится для обеспечения непрерывной доступности электронных услуг и стабильной работы портала в те моменты, когда количество пользователей превышает обычное.

Это предотвратит перегрузку портала в периоды, когда отдельные электронные услуги пользуются повышенным спросом в определенный короткий промежуток времени.

В случае одновременного подключения к порталу непривычно большого количества пользователей они будут автоматически перенаправлены в виртуальный "зал ожидания", где система последовательно обработает запросы и сообщит о предполагаемом времени доступа к услуге.

Пользователи смогут увидеть, сколько человек ждут в очереди, а также примерное время ожидания.

Это решение обеспечит непрерывную работу портала и предоставление услуг, а также предотвратит возможные технические сбои, которые ранее возникали из-за нетипичной активности пользователей, отметили в агентстве.