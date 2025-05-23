В 12 районах Риги установят "лежачих полицейских"

С целью снижения скорости движения транспорта в 12 районах Риги будут созданы искусственные неровности (так называемые "лежачие полицейские"), сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Всего планируется установить 61 искусственную неровность.
На данный момент в пяти районах Риги уже завершены работы по установке 26 новых "лежачих полицейских", еще в девяти местах монтаж продолжается.
Оставшиеся работы планируется завершить до середины июля.
В 2024 году "лежачие полицейские" появятся в Биерини, Болдерае, Букулты, Дарзциемсе, Дарзини, Дзирциемсе, Иманте, на Югле, в Межапарке, Пурвциемсе, на Тейке и Вецдаугаве.
Эти меры по успокоению дорожного движения реализуются на улицах, где находятся жилые зоны, действует ограничение скорости до 30 км/ч, отсутствуют тротуары или расположены образовательные учреждения.
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