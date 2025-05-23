В 12 районах Риги установят "лежачих полицейских"

Всего планируется установить 61 искусственную неровность.

На данный момент в пяти районах Риги уже завершены работы по установке 26 новых "лежачих полицейских", еще в девяти местах монтаж продолжается.

Оставшиеся работы планируется завершить до середины июля.

В 2024 году "лежачие полицейские" появятся в Биерини, Болдерае, Букулты, Дарзциемсе, Дарзини, Дзирциемсе, Иманте, на Югле, в Межапарке, Пурвциемсе, на Тейке и Вецдаугаве.

Эти меры по успокоению дорожного движения реализуются на улицах, где находятся жилые зоны, действует ограничение скорости до 30 км/ч, отсутствуют тротуары или расположены образовательные учреждения.