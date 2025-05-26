ВИДЕО Временный мост в Салацгриве вызвал претензии водителей и строителей

Ремонт критически важного моста в Салацгриве продолжается с лета прошлого года. Речь идет о переправе через реку Салаца на Таллинском шоссе, одной из важнейших и самых загруженных автодорог Латвии. Этот участок дороги имеет огромное значение и для военной мобильности, поскольку по нему регулярно перемещается техника латвийских вооруженных сил и союзников. Пока мост ремонтируют, движение организовано по временной переправе, которую в начале мая на неделю пришлось полностью закрыть из-за регулярных повреждений покрытия. Строители винят в проблемах водителей, нарушающих ограничения скорости и веса транспорта, а местные жители считают, что причина кроется в плохом техническом состоянии самой переправы, сообщает программа Nekā personīga.
Через Салацгриву проходит трасса А1, или Таллинское шоссе, одна из главных дорог страны. За последний год по ней проехало около двух миллионов автомобилей - примерно 5500 машин ежедневно. Шоссе протяженностью 101 километр на территории Латвии является частью международной трассы Via Baltica, ведущей от Праги до Таллинна через пять государств. В 10 километрах от эстонской границы дорога пересекает реку Салаца.
О необходимости ремонта моста было известно уже 10 лет назад, однако государство и муниципалитет долго спорили о том, кто именно должен его ремонтировать. Несмотря на то, что трасса принадлежит государству, мост формально находился в собственности местного самоуправления. В итоге вопрос сдвинулся с мертвой точки только два года назад, после того, как обеспокоенность высказали эстонские власти.
По мнению главы Лимбажского края Дагниса Страубергса, муниципалитет не мог покрыть ремонт стоимостью 15 миллионов евро при годовом бюджете всего в 7 миллионов. По его словам, мост преимущественно используется для транзита, поэтому финансировать работы должен был бы государственный бюджет.
Еще при министре транспорта Улдисе Аугулисе государство забрало в свое ведение значительную часть дороги, проходящей через город, но мост оставило местным властям. Проблему обсуждали на самом высоком уровне, включая тогдашнего премьер-министра Валдиса Домбровскиса и президента Валдиса Затлерса.
В 2020 году экспертиза выявила серьезные повреждения конструкций моста, однако министр транспорта того времени Талис Линкайтс считал это проблемой муниципалитета. Деньги на проектирование ремонта были выделены только в 2022 году, однако оставался вопрос с финансированием строительных работ. Новый министр Янис Витенбергс решил запросить деньги у Евросоюза, поскольку трасса важна и для военных нужд НАТО.
В 2023 году после многокилометровых пробок в день концерта певца The Weeknd в Таллинне беспокойство снова выразили эстонские власти. Витенбергс сумел объединить усилия ведомств, и ЕС выделил половину необходимой суммы (7,5 млн евро), другую половину покрыла латвийская сторона. Мост перешел под управление государства, а работы поручили компании Latvijas Valsts ceļi (LVC).
С лета 2024 года транспорт через реку Салаца идет по временному мосту. Максимально допустимая масса - 44 тонны, скорость ограничена 30 км/ч, а дистанция между автомобилями должна быть не менее 30 метров. Однако покрытие временного моста постоянно повреждалось, металлические пластины прогибались и ломались. Местные жители даже направили коллективное письмо властям с просьбой решить проблему, а полиция зафиксировала сотни нарушений скоростного режима и дистанции.
Представитель LVC Анна Кононова отметила, что причиной повреждений стало регулярное нарушение весовых ограничений - каждый месяц через мост проезжает около 200 автомобилей весом свыше 52 тонн, при этом фиксировались даже грузовики весом более 100 тонн, что вдвое превышает допустимую нагрузку.
В начале мая мост полностью закрыли на неделю для замены покрытия. Для легковых автомобилей это не создало серьезных неудобств, а вот для грузового транспорта объезд увеличился примерно на 70 километров. Сейчас движение восстановлено, однако пробки по-прежнему возникают.
Ремонт временного моста обошелся LVC в 165 тысяч евро. Основные работы по строительству постоянного моста идут по графику, завершить их планируют уже в конце этого года. На данный момент готовы опоры нового моста, а ранее прозвучало заявление, что объект планируют открыть до 18 ноября.
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