ВИДЕО Временный мост в Салацгриве вызвал претензии водителей и строителей

В 2020 году экспертиза выявила серьезные повреждения конструкций моста, однако министр транспорта того времени Талис Линкайтс считал это проблемой муниципалитета. Деньги на проектирование ремонта были выделены только в 2022 году, однако оставался вопрос с финансированием строительных работ. Новый министр Янис Витенбергс решил запросить деньги у Евросоюза, поскольку трасса важна и для военных нужд НАТО.

В 2023 году после многокилометровых пробок в день концерта певца The Weeknd в Таллинне беспокойство снова выразили эстонские власти. Витенбергс сумел объединить усилия ведомств, и ЕС выделил половину необходимой суммы (7,5 млн евро), другую половину покрыла латвийская сторона. Мост перешел под управление государства, а работы поручили компании Latvijas Valsts ceļi (LVC).

С лета 2024 года транспорт через реку Салаца идет по временному мосту. Максимально допустимая масса - 44 тонны, скорость ограничена 30 км/ч, а дистанция между автомобилями должна быть не менее 30 метров. Однако покрытие временного моста постоянно повреждалось, металлические пластины прогибались и ломались. Местные жители даже направили коллективное письмо властям с просьбой решить проблему, а полиция зафиксировала сотни нарушений скоростного режима и дистанции.

Представитель LVC Анна Кононова отметила, что причиной повреждений стало регулярное нарушение весовых ограничений - каждый месяц через мост проезжает около 200 автомобилей весом свыше 52 тонн, при этом фиксировались даже грузовики весом более 100 тонн, что вдвое превышает допустимую нагрузку.

В начале мая мост полностью закрыли на неделю для замены покрытия. Для легковых автомобилей это не создало серьезных неудобств, а вот для грузового транспорта объезд увеличился примерно на 70 километров. Сейчас движение восстановлено, однако пробки по-прежнему возникают.

Ремонт временного моста обошелся LVC в 165 тысяч евро. Основные работы по строительству постоянного моста идут по графику, завершить их планируют уже в конце этого года. На данный момент готовы опоры нового моста, а ранее прозвучало заявление, что объект планируют открыть до 18 ноября.