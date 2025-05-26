Стартовали учения Latvian Shield 25

С понедельника, 26 мая, и до 28 мая в окрестностях Кегумского, Саласпилсского и Кекавского краев пройдут военные учения Национальных вооруженных сил Латвии Latvian Shield 25. Об этом агентству LETA сообщили в командовании ВВС.
Основной задачей учений является отработка взаимодействия между подразделениями вооруженных сил Латвии и других стран НАТО, чтобы повысить их способность совместно реагировать на любые угрозы и вызовы в области воздушной обороны.
В рамках учений впервые за пределами военной базы в Лиелварде будут развернуты испанские зенитно-ракетные комплексы средней дальности. Также в мероприятиях примет участие дивизион противовоздушной обороны латвийских ВВС с системами малой дальности RBS-70.
Испанское подразделение ПВО дислоцировано на военной базе в Лиелварде с июня 2022 года.
Во время учений по дорогам общего пользования Видземе будет передвигаться военная техника. Кроме того, над Даугавой - на участке от Кегумской ГЭС до Рижской ГЭС - будут наблюдаться полеты самолетов и беспилотников на низкой высоте.
Для представителей СМИ предусмотрен специальный медиадень, который состоится 28 мая в 14:00 у Рижской ГЭС.
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