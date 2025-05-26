"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, но с ним что-то произошло. Он совершенно сошел с ума!" - написал Трамп в воскресенье вечером в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Путин "без всякой необходимости убивает огромное количество людей", указав, что "ракеты и беспилотники направляются на украинские города абсолютно без причины".

Эти слова американского президента прозвучали после того, как в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину в ночь на воскресенье, 25 мая, погибли 12 человек.

В своем сообщении Трамп также предостерег, что если Путин попытается захватить всю Украину, то это "приведет к гибели самой России!".

Однако Трамп выразил и недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "не приносит пользы своей стране, когда говорит то, что говорит".

"Все, что звучит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и было бы лучше, если бы это прекратилось", - написал американский президент.

Незадолго до этого Трамп уже критиковал Путина в разговоре с журналистами в Морристауне (штат Нью-Джерси).

"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей. И я понятия не имею, что, черт возьми, с ним случилось", - заявил Трамп перед тем, как подняться на борт самолета, чтобы вернуться в Вашингтон.

"Я давно его знаю, мы всегда ладили, но теперь он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совершенно не нравится", - сказал президент США, добавив, что действия Путина его "очень удивляют".

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что "определенно" рассматривает возможность ужесточения санкций против России.