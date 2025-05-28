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"Спасибо, что вы такое делаете". Что сейчас на месте закрытой вечерней школы на Саркандаугаве?

24 мая на улице Симаня, 14, на Саркандаугаве открылся новый общественный центр. Раньше здесь была Рижская 18-я вечерняя школа, в которой постоянно дежурил полицейский, а сейчас проходят семинары, занятия в театре импровизаций и уроки творчества в мастерской мозаики.

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - новый общественный центр на Саркандаугаве.

Если вы хотите стать героем района или знаете тех, о ком следует рассказать - пишите на почту rus.tvnet@tvnetgrupa.lv!

Видео: Я местный/Новый общественный центр на Саркандаугаве

Рижская 18-я вечерняя школа была ликвидирована в 2022 году, так как число учащихся в этом учебном заведении за десять лет сократилось на 60% - с 917 до 367. Какое-то время здание пустовало, но теперь в нём начнёт работу новый общественный центр, руководителем которого является Марис Янсонс.

"Наша цель - улучшить всё это, используя это прекрасное здание. Мне кажется, у нас уже получается", - говорит он.

Во время экскурсии нам также удалось застать Ирину Крыло - дизайнера, художницу и преподавателя. В здании на улице Симаня, 14, у неё теперь мастерская мозаики, куда может прийти любой желающий.

Сама художница родом из Саркандаугавы, и одну из её работ можно увидеть в микрорайоне - в 2023 году на улице Тилта, 1, появился арт-объект с символами района.

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