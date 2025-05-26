Фоторадары по всей Латвии усиленно проверят полисы OCTA и техосмотр

В рамках этой акции ряд фоторадаров по всей Латвии будет внепланово проверять наличие действующих полисов OCTA и пройденного техосмотра, причем контроль будет осуществляться вне зависимости от скорости, с которой движутся автомобили.

Как свидетельствуют данные LTAB, доля незастрахованных автомобилей на латвийских дорогах колеблется в диапазоне от 1 до 1,5%. Уже несколько лет подряд лидером по числу ДТП с участием незастрахованных транспортных средств остается Латагле. В 2022 году там этот показатель составил 1,85%, в 2023-м - 1,56%, а в прошлом году - 1,18%. Наименьшая доля ДТП с незастрахованными автомобилями в прошлом году была зафиксирована в Курземе - 0,55%, в Риге - 0,61%, в Видземе - 0,74%. В Земгале таких случаев было 0,80%, а в окрестностях Риги и побережья Рижского залива - 0,99%.

В рамках кампании "Нет страховки и техосмотра - не садись за руль!" планируется вести профилактическую работу, разъясняя водителям, что полис OCTA и пройденный техосмотр - не просто формальности, а важнейшие гарантии безопасности как самого автовладельца, так и его пассажиров и всех участников дорожного движения.