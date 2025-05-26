Фоторадары по всей Латвии усиленно проверят полисы OCTA и техосмотр

Для повышения сознательности водителей и снижения числа тех, кто не приобретает обязательный страховой полис OCTA или не проходит техосмотр, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) проводит в мае информационную кампанию под названием "Нет страховки и техосмотра - не садись за руль!".
В рамках этой акции ряд фоторадаров по всей Латвии будет внепланово проверять наличие действующих полисов OCTA и пройденного техосмотра, причем контроль будет осуществляться вне зависимости от скорости, с которой движутся автомобили.
Как свидетельствуют данные LTAB, доля незастрахованных автомобилей на латвийских дорогах колеблется в диапазоне от 1 до 1,5%. Уже несколько лет подряд лидером по числу ДТП с участием незастрахованных транспортных средств остается Латагле. В 2022 году там этот показатель составил 1,85%, в 2023-м - 1,56%, а в прошлом году - 1,18%. Наименьшая доля ДТП с незастрахованными автомобилями в прошлом году была зафиксирована в Курземе - 0,55%, в Риге - 0,61%, в Видземе - 0,74%. В Земгале таких случаев было 0,80%, а в окрестностях Риги и побережья Рижского залива - 0,99%.
В рамках кампании "Нет страховки и техосмотра - не садись за руль!" планируется вести профилактическую работу, разъясняя водителям, что полис OCTA и пройденный техосмотр - не просто формальности, а важнейшие гарантии безопасности как самого автовладельца, так и его пассажиров и всех участников дорожного движения.
"В ходе акции фоторадары по всей Латвии будут проверять наличие полиса OCTA и пройденного техосмотра вне зависимости от скорости движения. Это позволит собрать и проанализировать более полные данные о количестве автомобилей, выезжающих на дороги без страховки и техосмотра, и, как следствие, эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах в будущем", - пояснил член правления LTAB Юрис Стенгревицс.
Ожидается, что собранная во время кампании статистика и сделанные выводы помогут разработать более эффективные методы информирования водителей и борьбы с нарушителями.
"В будущем стоит рассмотреть возможность адаптации всех стационарных фоторадаров под контроль наличия страховки OCTA и действующего техосмотра всего транспортного потока независимо от скорости автомобилей. Также следует продумать, как использовать данные о зафиксированных нарушениях ПДД при расчете стоимости OCTA. Кроме того, нужно усилить контроль за дорожными участками, которые не охвачены стационарными фоторадарами", - добавил Стенгревицс.
Напомним, что в начале этого года вступили в силу поправки к закону "О дорожном движении", предусматривающие оперативное информирование владельцев транспортных средств в случае, если техническими средствами (камерами и радарами) зафиксировано, что автомобиль движется по дорогам общего пользования без действующего техосмотра или страховки OCTA.
Цель таких сообщений - максимально быстро предотвратить повторные нарушения и исключить случаи дальнейшего использования транспортных средств без полиса OCTA или действующего техосмотра. CSDD отправляет уведомления на электронную почту, указанную владельцем транспортного средства в системе e-CSDD.
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