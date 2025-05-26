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Фото Россия ночью выпустила по Украине 355 беспилотников

Фото статьи

В ночь на понедельник, 26 мая, российские войска выпустили по территории Украины крылатые ракеты Х-101, а также 355 беспилотников, сообщили в понедельник украинские ВВС.

Украинские ПВО сбили все девять ракет и 288 беспилотников, еще 55 дронов были либо потеряны без негативных последствий, либо нейтрализованы радиоэлектронными средствами.

В нескольких районах были зафиксированы разрушения, несколько человек получили ранения.

Галерея: Последствия удара российскими дронами и ракетами по Украине

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