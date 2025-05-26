Фото Россия ночью выпустила по Украине 355 беспилотников

В ночь на понедельник, 26 мая, российские войска выпустили по территории Украины крылатые ракеты Х-101, а также 355 беспилотников, сообщили в понедельник украинские ВВС.
Украинские ПВО сбили все девять ракет и 288 беспилотников, еще 55 дронов были либо потеряны без негативных последствий, либо нейтрализованы радиоэлектронными средствами.
В нескольких районах были зафиксированы разрушения, несколько человек получили ранения.
Галерея: Последствия удара российскими дронами и ракетами по Украине
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!