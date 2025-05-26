Фото Россия ночью выпустила по Украине 355 беспилотников

Украинские ПВО сбили все девять ракет и 288 беспилотников, еще 55 дронов были либо потеряны без негативных последствий, либо нейтрализованы радиоэлектронными средствами.

В нескольких районах были зафиксированы разрушения, несколько человек получили ранения.

Галерея: Последствия удара российскими дронами и ракетами по Украине