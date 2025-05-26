Видео Автомобиль въехал в толпу в Ливерпуле; в больницы доставлены 27 человек

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ливерпуле во время празднований по случаю победы футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, сообщает BBC. В больницы доставлены 27 человек, в том числе четыре ребенка, сообщил на брифинге поздно вечером в понедельник представитель Службы скорой помощи Дэвид Китчен. Еще 20 пострадавшим помощь оказали на месте.
После столкновения с несколькими пешеходами, что полиция охарактеризовала как "серьезный инцидент", автомобиль остановился. Его водителя задержали.
Местные власти сообщают, что происшествие случилось на Уотер-стрит, недалеко от центра города.
Вечером в понедельник, 26 мая, на улицах Ливерпуля собрались сотни тысяч людей, чтобы отметить победу футбольной команды.
This the nuttier who as just run into Liverpool fans pic.twitter.com/Xh2sjOnuBH— Everton55 (@EFC5555) May 26, 2025
По данным правоохранительных органов, задержан 53-летний белый британец, местный житель.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, но власти не рассматривают версию теракта.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на произошедшее и выразил сочувствие пострадавшим. Он назвал инцидент ужасающим.
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