Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Видео Автомобиль въехал в толпу в Ливерпуле; в больницы доставлены 27 человек

Обновлено 27 мая 2025, 09:13
ЧП в Ливерпуле.

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ливерпуле во время празднований по случаю победы футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, сообщает BBC. В больницы доставлены 27 человек, в том числе четыре ребенка, сообщил на брифинге поздно вечером в понедельник представитель Службы скорой помощи Дэвид Китчен. Еще 20 пострадавшим помощь оказали на месте.

После столкновения с несколькими пешеходами, что полиция охарактеризовала как "серьезный инцидент", автомобиль остановился. Его водителя задержали.

Местные власти сообщают, что происшествие случилось на Уотер-стрит, недалеко от центра города.

Вечером в понедельник, 26 мая, на улицах Ливерпуля собрались сотни тысяч людей, чтобы отметить победу футбольной команды.

По данным правоохранительных органов, задержан 53-летний белый британец, местный житель.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, но власти не рассматривают версию теракта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на произошедшее и выразил сочувствие пострадавшим. Он назвал инцидент ужасающим.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх