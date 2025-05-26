Видео Автомобиль въехал в толпу в Ливерпуле; в больницы доставлены 27 человек

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ливерпуле во время празднований по случаю победы футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, сообщает BBC. В больницы доставлены 27 человек, в том числе четыре ребенка, сообщил на брифинге поздно вечером в понедельник представитель Службы скорой помощи Дэвид Китчен. Еще 20 пострадавшим помощь оказали на месте.