Трамп угрожает лишить Гарвард финансирования

"Я рассматриваю возможность отобрать три миллиарда долларов грантовых денег у очень антисемитского Гарварда", - заявил Трамп, добавив, что эти деньги можно передать другим учебным заведениям. Он также поднял вопрос об исключении иностранных студентов из Гарвардского университета, заявив, что ждет от учебного заведения список таких учащихся.

Трамп сказал, что ему нужен этот список, "чтобы мы после нелепой траты миллиардов долларов могли определить, сколько радикально настроенных сумасшедших, нарушителей спокойствия не должны быть допущены обратно в нашу страну". "Но не бойтесь, правительство в конце концов победит!", - добавил он.

На прошлой неделе администрация Трампа запретила иностранцам учиться в Гарварде, но в пятницу суд временно заблокировал это решение.

Трамп возмущен тем, что Гарвард, из которого вышли 162 нобелевских лауреата, отказывается внести изменения в свою политику набора сотрудников и приема студентов.

В прошлом месяце Трамп заявил, что Гарвард учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральные средства.

Президент США обвиняет Гарвардский университет и другие элитные американские вузы в распространении левых идеологий и терпимости к антисемитизму.

В своей борьбе с Гарвардом президент пригрозил пересмотреть государственное финансирование в размере 9 миллиардов долларов. Он также заморозил многолетние гранты на сумму 2,2 миллиарда долларов и государственные контракты на 60 миллионов долларов.