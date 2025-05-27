В редакцию Rus.Postimees обратилась женщина с просьбой опубликовать ее историю. Нам предложили крайне необычную военную драму с элементами криминала. Рассказ убитой горем вдовы, потерявшей мужа в боях за Украину, оказался совсем не тем, чем выглядел поначалу. "Вдова" придумала себе "мужа".

"Мой муж, Савенко Михаил Викторович, 13.06.1994 г.р., отправился добровольцем помогать Украине и попал в 3-ю штурмовую бригаду, во 2 роту Интернационального легиона. Примерно в середине апреля перестал выходить на связь", - так начинается письмо Марии Савенко в редакцию.