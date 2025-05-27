"Американцы ничего похожего не видели". Как иностранные студенты Гарварда переживают атаку Трампа на вуз

"Я из России, я на хорошее не надеюсь"

"Для меня это не первый авторитаризм. Но я думаю, что американцы и многие люди из развитых стран, безусловно, в шоке. Они никогда ничего похожего не видели", — говорит Мария Кузнецова.

Тем не менее американские студенты стараются помочь своим сокурсникам из других стран, рассказывает она, в том числе оберегать их от ICE — миграционной службы, которая сейчас устраивает по всей стране облавы на мигрантов. В студенческой среде ходят слухи, что ICE несколько раз замечали недалеко от кампуса, в том числе возле студенческих общежитий, слышала о таком и Мария. "Я знаю, что люди организовали что-то вроде дозоров, — рассказывает она. — Если замечают кого-то похожего на миграционную службу, то студенты с американскими паспортами — то есть те, кто меньше рискует — идут и проверяют".

Студенческая газета Гарварда Crimson писала, что эти слухи не подтвердились, но студенты все равно волнуются.

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Другие волонтеры раздают студентом листовки, где описаны их права, чтобы те знали, как общаться с полицией.