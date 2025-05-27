Передача рассказала подробнее о трагической аварии на Мангальсале

"Здесь природный парк, здесь нужно соблюдать скорость, но никто ее не соблюдает. На моле было полно рыбаков, день и ночь все ходили туда-сюда", - рассказал местный житель.

Примерно в 50 метрах от самой большой лужи крови кусты и земля тоже запятнаны кровью. Возможно, один из пострадавших, находясь в состоянии шока после удара, еще шел вперед. Второй пешеход скончался на месте до прибытия медиков.

"Медики Службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одному пострадавшему, который под надзором врача-специалиста в состоянии средней тяжести с различными травмами тела был доставлен в медучреждение", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня.

В данный момент известно, что водитель автомобиля не употреблял алкоголь.

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