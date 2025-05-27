Передача рассказала подробнее о трагической аварии на Мангальсале

Ранним утром в понедельник в Риге на улице Мангальсалас автомобиль сбил двух пешеходов. Один из мужчин погиб. Водитель, вероятно, значительно превысил скорость, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
"Здесь природный парк, здесь нужно соблюдать скорость, но никто ее не соблюдает. На моле было полно рыбаков, день и ночь все ходили туда-сюда", - рассказал местный житель.
Примерно в 50 метрах от самой большой лужи крови кусты и земля тоже запятнаны кровью. Возможно, один из пострадавших, находясь в состоянии шока после удара, еще шел вперед. Второй пешеход скончался на месте до прибытия медиков.
"Медики Службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одному пострадавшему, который под надзором врача-специалиста в состоянии средней тяжести с различными травмами тела был доставлен в медучреждение", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня.
В данный момент известно, что водитель автомобиля не употреблял алкоголь.
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