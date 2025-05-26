В Риге внедорожник сбил двух мужчин, один погиб

ДТП произошло вскоре после четырех часов утра на улице Мангальсалас. Водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport совершил наезд на двух мужчин. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс и ведет расследование обстоятельств случившегося.

Тем временем, как сообщает полиция, в воскресенье в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, а еще 16 получили травмы.

Вчера в авариях в Рижском регионе пострадали 12 человек, двое - в Земгале и еще по одному - в Латгале и Видземе. Четверо пострадавших были велосипедистами, еще четверо - пешеходами.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вчера были задержаны семь водителей: трое - в Рижском регионе, двое - в Видземе и по одному - в Земгале и Латгале. Четверо из задержанных находились в таком серьезном состоянии опьянения, что им грозит уголовная ответственность, включая конфискацию автомобиля или взыскание его стоимости.

Кроме того, за превышение скорости в воскресенье было составлено 235 протоколов: в Рижском регионе наказаны 24 водителя, в Земгале - 68, в Видземе - 50, в Латгале - 50 и в Курземе - 43. Два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего за вчерашний день полиция оформила 505 протоколов за нарушения правил дорожного движения.