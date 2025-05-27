Терпение лопнуло. Лидер правых популистов в Нидерландах угрожает свержением правительства

Лидер правых популистов Нидерландов Герт Вилдерс в понедельник пригрозил свергнуть нестабильное коалиционное правительство, если в ближайшие недели не будут выполнены его требования об ужесточении иммиграционной политики, сообщает AFP.
После убедительной победы на парламентских выборах 2023 года Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом имеет наибольшее представительство в парламенте, и ее выход из правительства может спровоцировать политический кризис и досрочные выборы.
На поспешно созванной пресс-конференции Вилдерс заявил журналистам, что терпение PVV лопнуло и что избиратели, проголосовавшие за нее, заслуживают правительства, которое выполняет их пожелания.
Лидер PVV выдвинул ряд требований, которые должны быть выполнены "в течение нескольких недель".
Если изменений окажется недостаточно и, по его мнению, ничего не изменится, партия покинет правящую коалицию, предупредил Вилдерс.
Обобщая требования PVV, ее лидер потребовал "закрыть границы для просителей убежища и воссоединения семей", а также прекратить создание новых центров размещения беженцев и закрыть существующие.
"Десятки тысяч сирийцев должны вернуться в свою страну", - подчеркнул Вилдерс, добавив, что все иностранцы, серьезно нарушившие закон, также должны покинуть Нидерланды.
План из десяти пунктов, подготовленный PVV, также предусматривает усиление пограничного контроля и депортацию лиц с двойным гражданством, осужденных за уголовные преступления.
"В течение прошлого года PVV была очень разумной и терпеливой, но с сегодняшнего дня игра набирает обороты", - сказал Вилдерс.
Он признал, что для полного выполнения некоторых требований потребуется больше нескольких недель, но все необходимые решения должны быть приняты в течение этого периода времени.
Вилдерс неоднократно угрожал выйти из коалиции, но правительству во главе с премьер-министром Диком Схофом пока удается удерживаться.
В настоящее время PVV контролирует 37 из 150 парламентских мест.
Недавние опросы показывают, что популярность партии несколько снизилась, однако PVV по-прежнему входит в тройку самых популярных партий в Нидерландах наряду с либерально-консервативной Народной партией за свободу и демократию (VVD) и левой Лейбористской партией и объединением зеленых.
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