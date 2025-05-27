Терпение лопнуло. Лидер правых популистов в Нидерландах угрожает свержением правительства

После убедительной победы на парламентских выборах 2023 года Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом имеет наибольшее представительство в парламенте, и ее выход из правительства может спровоцировать политический кризис и досрочные выборы.

На поспешно созванной пресс-конференции Вилдерс заявил журналистам, что терпение PVV лопнуло и что избиратели, проголосовавшие за нее, заслуживают правительства, которое выполняет их пожелания.

Лидер PVV выдвинул ряд требований, которые должны быть выполнены "в течение нескольких недель".

Если изменений окажется недостаточно и, по его мнению, ничего не изменится, партия покинет правящую коалицию, предупредил Вилдерс.

Обобщая требования PVV, ее лидер потребовал "закрыть границы для просителей убежища и воссоединения семей", а также прекратить создание новых центров размещения беженцев и закрыть существующие.

"Десятки тысяч сирийцев должны вернуться в свою страну", - подчеркнул Вилдерс, добавив, что все иностранцы, серьезно нарушившие закон, также должны покинуть Нидерланды.