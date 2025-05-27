Российские войска оккупировали четыре села в Сумской области Украины, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет ВВС.
В своем посте в Facebook он указал, что российские войска контролируют населенные пункты Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка.
"Жители этих сел уже давно эвакуированы", - добавил Григоров.
Он также рассказал, что российские войска продолжают пытаться продвинуться вперед, чтобы создать так называемую буферную зону на территории Украины у границы с Россией.
Сумская область граничит с Курской областью России.
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