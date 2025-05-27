WSJ: Трамп обдумывает ужесточение санкций против РФ

По данным источников WSJ, Дональд Трамп разочарован в действиях Путина в Украине и слишком медленном темпе переговоров о мирном урегулировании. Он проводит переоценку своего отношения к президенту РФ, считает издание.
Президент США Дональд Трамп после провалившейся попытки достичь прекращения огня в Украине рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на текущей неделе. Об этом сообщила в понедельник, 26 мая, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в окружении Трампа. По их словам, глава Белого дома все больше разочарован в связи с продолжающимися атаками, осуществляемые против Украины президентом РФ Владимиром Путиным, а также медленным темпом переговорного процесса.
Обсуждаются варианты давления на Путина
Новые ограничения, по всей вероятности, не будут включать в себя меры против российского банковского сектора, отметил один из собеседников издания. При этом обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе согласиться с 30-дневным прекращением огня, поддерживаемым властями Украины.
Вместе с тем окончательное решение по этому поводу еще не принято и Трамп может отказаться от введения новых санкций, пишет далее издание.
Трамп устал от переговоров
Одновременно собеседники WSJ отмечают, что Трамп устал от переговоров по достижению мира в Украине и подумывает о том, чтобы отказаться от них вообще, если последние усилия не принесут успеха. При этом неясно, что произойдет, если США откажутся от данных усилий, а также продолжит ли Трамп в этом случае оказывать военную поддержку Украине, указывают журналисты.
Издание напоминает, что 25 мая Трамп заявил о том, что он однозначно рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Он раскритиковал Путина, заявив, что не понимает, что с ним произошло. "Я знаю его давно, всегда ладил с ним, но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - заявил американский президент после новых массированных ударов России по украинским городам.
Новое ухудшение отношений США и России
По мнению The Wall Street Journal, речь идет о "новом ухудшении отношений между США и Россией, которые даже в последние несколько месяцев переживали взлеты и падения". Возвращаясь в Белый дом, Дональд Трамп полагал, что находится в уникальном положении и может улучшить отношения между двумя странами благодаря его крепким личным отношениям с Путиным. Он был убежден, что хорошо знает президента РФ и тот закончит войну в виде одолжения Трампу, отмечает издание.
Мнение Дональда Трампа начало меняться после телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе, во время которого глава Кремля дал понять, что не готов к прекращению огня в Украине, пишет WSJ. Из комментариев Трампа 25 мая следует, что он пытается понять, что из себя представляет Путин, считает бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Похоже, что Трамп вскоре сделает вывод - или уже пришел к нему, - что препятствием для мирного урегулирования является Путин, добавил Тейлор.
В ночь на 25 мая российские войска нанесли удары с использованием 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет разных типов, включая баллистические. По оценкам агентства Reuters, это крупнейшая воздушная атака на украинские города с начала полномасштабной войны в Украине. В результате удара РФ погибли по меньшей мере 12 человек.
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