WSJ: Трамп обдумывает ужесточение санкций против РФ

Издание напоминает, что 25 мая Трамп заявил о том, что он однозначно рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Он раскритиковал Путина, заявив, что не понимает, что с ним произошло. "Я знаю его давно, всегда ладил с ним, но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - заявил американский президент после новых массированных ударов России по украинским городам.

Новое ухудшение отношений США и России

По мнению The Wall Street Journal, речь идет о "новом ухудшении отношений между США и Россией, которые даже в последние несколько месяцев переживали взлеты и падения". Возвращаясь в Белый дом, Дональд Трамп полагал, что находится в уникальном положении и может улучшить отношения между двумя странами благодаря его крепким личным отношениям с Путиным. Он был убежден, что хорошо знает президента РФ и тот закончит войну в виде одолжения Трампу, отмечает издание.

Мнение Дональда Трампа начало меняться после телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе, во время которого глава Кремля дал понять, что не готов к прекращению огня в Украине, пишет WSJ. Из комментариев Трампа 25 мая следует, что он пытается понять, что из себя представляет Путин, считает бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Похоже, что Трамп вскоре сделает вывод - или уже пришел к нему, - что препятствием для мирного урегулирования является Путин, добавил Тейлор.

В ночь на 25 мая российские войска нанесли удары с использованием 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет разных типов, включая баллистические. По оценкам агентства Reuters, это крупнейшая воздушная атака на украинские города с начала полномасштабной войны в Украине. В результате удара РФ погибли по меньшей мере 12 человек.