LTV: Из-за сходства имен за сексуальное насилие посадили не того человека. Прокуратура отрицает

Девочка рассказала Сиротскому суду о продолжительном сексуальном насилии, после чего в полиции она назвала и имя виновного. Позднее возможный преступник был задержан и осужден на неполный год тюрьмы.

В какой-то момент девочка дала показания, что это не тот человек, и он был освобожден. Оказалось, что насильником был другой человек с таким же именем.

В данный момент расследование по этому делу продолжается.

Прокуратура отрицает прозвучавшую информацию

Публично распространенная информация о том, что из-за схожести имени с предполагаемым насильником примерно год в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней провел невиновный человек, не соответствует действительности. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

В рамках уголовного процесса мужчина обвиняется по статье Уголовного закона за сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Рассмотрение дела в суде продолжается, выдвинутое обвинение поддерживается, и на данный момент ни одно лицо в данном уголовном процессе не признано ни виновным, ни оправданным, подчеркнули в прокуратуре.

Там также отметили, что прокуратура обязана уважать установленный законом порядок установления вины лица судом.

Меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине избрали в марте 2023 года, однако в сентябре того же года суд отменил арест. Вместо этого мужчине была назначена полицейская надзорная мера, обязанность находиться по определенному месту жительства и запрет приближаться к конкретным лицам, сообщили в прокуратуре.