ЕС отменяет "безвизовый режим" для продуктов из Украины: как это ударит по ценам в Латвии?

Не исключено, что латвийских покупателей вскоре ждет очередное повышение цен на продукты. Ведь 5 июня завершается трехлетний режим автономных торговых мер (АТМ), введенный ЕС для поддержки Украины в июне 2022 года: торговля возвращается к "довоенным" соглашениям, что означает ужесточение квот и пошлин на сельхозпродукцию, которую раздираемая войной страна экспортирует в Евросоюз. И это касается не только сахара, яиц и мяса птицы, но и сельскохозяйственных культур, идущих на корм скоту и курам, а также сырья для пищевой промышленности.