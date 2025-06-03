ФОТО И ВИДЕО Огромная нарколаборатория под Алуксне: что известно на данный момент

В мае этого года Государственная полиция завершила расследование в выделенном уголовном процессе против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае. Параллельно продолжается следствие по основному делу, чтобы выявить других лиц, причастных к этому криминальному бизнесу.
Как сообщалось ранее, в октябре 2024 года сотрудники 3-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Латвии совместно с антитеррористическим подразделением OMEGA, батальоном специального назначения, коллегами из других подразделений, а также сотрудниками управлений полиции Рижского, Латгальского и Видземского регионов и экспертами Криминалистического управления в ходе масштабных оперативных и следственных мероприятий в Алуксненском крае задержали участников международной преступной группировки, состоящей полностью из иностранных граждан.
Галерея: Крупнейшая нарколаборатория в Латвии
Одновременно полиция провела обыски в нескольких латвийских городах, в ходе которых было изъято свыше тонны готовой продукции - психотропного вещества клефедрон, а также более 38 тысяч литров различных химических веществ, которые, согласно заключению экспертов, являются прекурсорами - то есть основными компонентами для производства синтетических наркотических и психотропных веществ. Помимо этого, изъято оборудование лаборатории и различные предметы, связанные с производством наркотиков, а также другие доказательства и два автомобиля. Известно, что преступники хранили прекурсоры на складе в Пиньки, откуда перевозили их в лабораторию в Алуксненском крае.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация до сих пор свидетельствует, что изъятые психотропные вещества не предназначались для реализации в Латвии, а направлялись на рынки других стран Европейского союза, а также России и Беларуси. В настоящий момент завершаются последние экспертизы, которые установят точный состав и массу изъятых веществ.
"Анализируя изъятые вещества и оборудование, можно сделать вывод, что преступники, возможно, планировали производить и другие наркотические и психотропные вещества, помимо клефедрона", - отметила следователь 3-го отдела Главного управления криминальной полиции.
Видео: Крупнейшая нарколаборатория в Латвии
В ходе следствия подтвердилось участие в преступлении шести задержанных лиц. Среди подозреваемых - пять граждан Украины и один человек с двойным гражданством - Армении и Украины. Один из задержанных руководил деятельностью преступной группы в Латвии, обеспечивая подчиненных всем необходимым для жизни и производства клефедрона. Четверо других членов группы непосредственно занимались изготовлением наркотиков, а шестой задержанный отвечал за легализацию незаконно полученных средств. Связь еще двух задержанных с расследуемым преступлением не подтвердилась.
В отношении шести фигурантов полиция возбудила уголовный процесс по части 3 статьи 253 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических и психотропных веществ с целью реализации в составе организованной группы), части 3 статьи 255 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических и психотропных веществ с целью реализации в составе организованной группы), части 3 статьи 190 (незаконное перемещение наркотических веществ, психотропных веществ, прекурсоров и новых психоактивных веществ через границу Латвийской Республики в составе организованной группой) и части 2 статьи 195 (легализация преступно нажитых средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Собрав достаточный объем доказательств, 6 мая этого года 3-й отдел Главного управления криминальной полиции Государственной полиции передал уголовное дело в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования задержанных.
Пять подозреваемых с октября прошлого года находятся под стражей. Шестому мужчине мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.
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