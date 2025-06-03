ФОТО И ВИДЕО Огромная нарколаборатория под Алуксне: что известно на данный момент

Имеющаяся в распоряжении полиции информация до сих пор свидетельствует, что изъятые психотропные вещества не предназначались для реализации в Латвии, а направлялись на рынки других стран Европейского союза, а также России и Беларуси. В настоящий момент завершаются последние экспертизы, которые установят точный состав и массу изъятых веществ.

"Анализируя изъятые вещества и оборудование, можно сделать вывод, что преступники, возможно, планировали производить и другие наркотические и психотропные вещества, помимо клефедрона", - отметила следователь 3-го отдела Главного управления криминальной полиции.

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В ходе следствия подтвердилось участие в преступлении шести задержанных лиц. Среди подозреваемых - пять граждан Украины и один человек с двойным гражданством - Армении и Украины. Один из задержанных руководил деятельностью преступной группы в Латвии, обеспечивая подчиненных всем необходимым для жизни и производства клефедрона. Четверо других членов группы непосредственно занимались изготовлением наркотиков, а шестой задержанный отвечал за легализацию незаконно полученных средств. Связь еще двух задержанных с расследуемым преступлением не подтвердилась.

В отношении шести фигурантов полиция возбудила уголовный процесс по части 3 статьи 253 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических и психотропных веществ с целью реализации в составе организованной группы), части 3 статьи 255 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических и психотропных веществ с целью реализации в составе организованной группы), части 3 статьи 190 (незаконное перемещение наркотических веществ, психотропных веществ, прекурсоров и новых психоактивных веществ через границу Латвийской Республики в составе организованной группой) и части 2 статьи 195 (легализация преступно нажитых средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Собрав достаточный объем доказательств, 6 мая этого года 3-й отдел Главного управления криминальной полиции Государственной полиции передал уголовное дело в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования задержанных.

Пять подозреваемых с октября прошлого года находятся под стражей. Шестому мужчине мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.